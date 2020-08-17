Google'dan uyarı: Kullanıcı verilerini riske atabilir

Alphabet'in bünyesinde bulunan Google, Avustralya'nın üzerinde çalıştığı yasanın yürürlüğe girmesinin bazı tehlikelere kapı aralayabileceği iddiasında bulundu.



Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, Google söz konusu yasa ile haber kaynaklarına ödeme yapması durumunda kullanıcı verilerinin riske girebileceğini öne sürdü.



Aynı açıklamada söz konusu yasanın haksız rekabete yol açabileceği iddiasının da altı çizildi. Google'dan ödeme alacak büyük medya şirketlerinin arama sıralamalarında yapay olarak üst sıralarda çıkarak diğer içerik üreticilerine karşı avantaj sağlayabileceği belirtildi.

GOOGLE’IN AVUSTRALYA DİREKTÖRÜ'NDEN AÇIK MEKTUP



Google’ın Avustralya Direktörü Genel Müdürü Mel Silva kaleme aldığı açık mektupta "Size en alakalı ve yararlı olanı göstermek için her zaman Google arama sonuçları ve YouTube'a güvendiniz. Artık bu yasa kapsamında bunu garanti edemeyiz." Ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz aylarda Avustralya, ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook ve Google’ın haber içerikleri için ödeme yapmasını sağlayacak bir kanun üzerinde çalışmaya başlamıştı.



Avustralya'nın Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Josh Frydenberg, bu kapsamda temmuz sonunda bir yasa tasarısı sunacağını duyurmuştu.