Google'dan yapay zeka dönüşümü: Yeni özellikler ve değişiklikler neler?

Google, arama motoruna daha fazla yapay zeka eklemek için şimdiye kadarki en büyük değişikliklerinden bazılarını yapmaya hazırlanıyor.

Şirket artık kişilerin videolarla arama yapmasına, resimlerle arama yaparken sesli soru sormasına ve şarkıları tanımlamasına izin verecek. Şirket ayrıca arama sonuçlarını yeniden düzenleyecek, yeni alışveriş yolları ekleyecek ve bu süreçte yapay zeka desteği kullanacak.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan "Yapay Zeka Genel Bakış" özelliği de revize edilecek. Bu özellik, kullanıcıların sorularını yanıtlaması beklenirken bazı sorunlar yaşanmıştı. Artık daha fazla bağlam sağlamak amacıyla, internet sayfalarına bağlantılar eklenmesi planlanıyor.

YAPAY ZEKA ARAÇLARI BİR ARADA!



Google, Search Labs programında video kaydı yaparken soru sorma yeteneği sunarak, yapay zeka araçlarını bir arada kullanmayı hedefliyor. Yapay zeka, videoyu ve soruyu bir araya getirerek daha anlamlı yanıtlar üretmeyi amaçlıyor.



Bu güncellemeler, kullanıcıların ilgisini canlı tutmak ve yeni kullanıcılar çekmek için teknoloji devleri arasındaki süregelen rekabetin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çarşamba günü, üretici yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin arkasındaki firma OpenAI, en son finansman turunda 6,6 milyar ABD doları (şimdiye kadarki en yükseği) topladığını doğruladı ve şirkete 150 milyar dolardan fazla değer biçti, bu da yapay zeka etrafındaki çılgınlığın sürdüğünün işareti.

KİŞİYE ÖZEL SONUÇLAR

Mobil cihazlarda yemek tarifleri ve ilhamıyla ilgili aramalarda başlayarak, yeni yapay zeka destekli arama sonuçları sayfaları da öncelikle ABD'de kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, sadece kendilerine özel düzenlenmiş sonuçlarla zengin bir deneyim yaşayacak.

Google, Yapay Zeka Genel Bakış'taki yeni değişikliklerin, destekleyici internet sitelerine olan trafiği artırdığını gözlemledi. Ancak bazı eleştirmenler, bu özelliklerin yayıncılar ve reklamverenler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Google, bağlantıların eklenmesinin kullanıcıların ilgisini çeken sitelere daha kolay ulaşmasını sağladığını belirtiyor.



Ayrıca, Google Arama'yı kullanan işletmelere yardımcı olmak amacıyla, ABD'de mobil cihazlarda Yapay Zeka Genel Bakış içinde reklamlar sunulacağı da duyuruldu.