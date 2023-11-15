Google'dan yapay zeka hamlesi: Hava olaylarını erken tahmin edecek

Google'ın DeepMind şirketi, bir dakikadan kısa bir sürede 10 günlük doğru tahminler üretmek için onlarca yıllık geçmiş hava koşullarını kullanan bir yapay zeka modeli geliştirdi.



Science dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre GraphCast, test edilen ölçümlerin yaklaşık yüzde 90'ında Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi'nin altın standart tahmin modelinden daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Çalışma, yapay zeka modelinin en şiddetli hava koşullarını tahmin ederken de iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Bilgisayar modelleri uzun zamandır tahminlerin merkezinde yer alırken, değişen iklim hava olaylarını daha öngörülemez ve potansiyel olarak yıkıcı hale getirdi.

HAVA OLAYLARINI TAHMİN EDEBİLECEK

DeepMind, sisteminin siklonların yollarını izlemek ve şiddetli sıcaklıkları tahmin etmek de dahil olmak üzere kasırga gibi aşırı hava olaylarını tahmin edebildiğini söyledi.

ONLARCA YILLIK VERİLERİ KULLANIYOR

Yapay zeka modeli, kalıpları belirlemek için onlarca yıllık hava durumu verilerine ve mevcut hava koşullarına dayanıyor.

DeepMind'da araştırma bilimcisi olan Remi Lam bir blog yazısında, "GraphCast, hava durumu tahmini için yapay zekada önemli bir adım atıyor, daha doğru ve verimli tahminler sunuyor." diye belirtti.