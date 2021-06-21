Google'dan yaz gündönümüne özel doodle (21 Haziran yaz gün dönümü nedir?)

Google, yazın gelişini doodle ile kutluyor.

Arama motorunun sayfasındaki yaz 2021'e tıklandığı zaman yaz gün dönümü ile ilgili yer alan haberlere ve görsellere de erişim imkanı sunuldu.

21 Haziran’da kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlıyor. Bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyor.

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran’da gerçekleşiyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.

21 HAZİRAN'DA YENGEÇ DÖNENCESİ

- Kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede ise kış mevsimi başlamaktadır.



-Yengeç dönencesinden kuzeye gidildikçe gündüz süreleri daha fazla uzar. Güneye gidildikçe gece süreleri uzar.



- Dünya üzerinde herhangi bir noktadan, kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzamaya, güneye doğru gidildikçe geceler uzun olmaya başlar.



- Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu duruma yaz gündönümü adı verilir. Güney yarımkürede ise bunun tam tersidir.



- Yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla geldiği için gölge boyu sıfırdır.



- Bu tarihten sonra güneşin dik açı ile geldiği yerler güneye doğru kaymaya başlar.



- Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül'de gece-gündüz eşitliği (12 saat gündüz-12 saat gece) yaşanır.



- 23 Eylül günü ise güneş ışınlarının dik açı ile geldiği yer 0° enlemi olan Ekvatordur.

DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ NE ZAMAN?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar.

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar.

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlangıcıdır.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar.

Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir. İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.