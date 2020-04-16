Google’dan yeni corona virüs kararı: Görüntü kalitesi düşüyor

İlk olarak Çin’de görülen, bugün küresel bir soruna dönüşen corona virüs salgını (COVID-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.



Salgın ile birlikte dünya genelinde on milyonlarca insanın evlere kapanması sonrası artan trafik ile baş edemeyen şirketler çareyi kaliteyi düşürmekte buluyor.



Geçtiğimiz günlerde video servisi YouTube’daki görüntü kalitesini düşürme kararı alan Google sahibi olduğu Nest ile ilgili yeni bir karar aldı.



Google Nest bünyesindeki güvenlik kameralarının kalitesini düşürerek ağdaki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu karar ABD’deki kullanıcılar için yürürlüğe konulmuş durumda.



Ancak ilerleyen günlerde bu kararın kapsama alanının genişleyebileceği belirtiliyor.

