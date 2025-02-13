Google'dan yeni ebeveyn modeli: 18 yaş altındakileri anlayacak

Google, 2025'te YouTube’da çocukları yetişkin içeriklerinden korumak için makine öğrenimi tabanlı bir yaş tahmin modeli kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Model, kullanıcının 18 yaş altı olup olmadığını belirleyerek, uygun yaş filtresi uygulayacak. Bu sayede, YouTube, 18 yaş altı kullanıcıların açık içeriklere erişimi engellenecek.



Google ayrıca, Android telefonlara yönelik yeni çocuk güvenliği özellikleri ekliyor.

"School Time" özelliği, ebeveynlerin çocuklarının okul saatlerinde hangi uygulamaları kullanabileceğini belirlemelerini sağlayacak. Ayrıca, Android Family Link ile ebeveynler, çocuklarının telefonlarında kimlerle iletişim kurabileceğini onaylayabilecek.

Bu yılın sonlarına doğru ise, ebeveynler çocuklarının telefonlarındaki ödeme işlemlerini izleyebilecek. Bu yenilikler, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir deneyim yaşamasını hedefliyor.