Google'dan yeni özellik: Yalnızlığa çare olacak

Google, yeni yapay zeka projesiyle kullanıcılarına kendi kopyaları, YouTube fenomenleri veya hayal ettikleri kurgusal karakterlerle konuşma şansı tanıyacak.

Google bu kez ünlülerle, YouTube yıldızlarıyla ve hatta kendi kopyanızla sohbet edebileceğiniz yeni bir yapay zeka deneyi üzerinde çalışıyor.



Bu proje sayesinde ünlüler, YouTuber’lar veya kendi oluşturduğunuz kurgusal kopya karakterlerle kendiniz dahil sohbet edebileceksiniz.

Peki yapay zeka bizim kopyamızı nasıl oluşturacak?

Google,kopyaları oluşturabilmek için kullanıcıların kişiliklerini ve görünümlerini tanımlamalarını isteyecek. Yani, kopyanızla ne kadar dertleşirseniz o kadar bilgi sahibi olacak. Ne kadar fotoğraf verirseniz size o kadar çok benzeyecek.

YOUTUBE İLE ORTAK OLACAK

Google, bu projeyi bağımsız bir ürün olarak başlatmak yerine YouTube’a entegre etmeyi planlıyor. Bu sayede YouTube içerik oluşturucuları, kendi yapay zeka kopyalarını üretebilecek ve izleyicileriyle daha fazla etkileşim sağlayabilecek. Böylelikle kullanıcıların YouTube’a daha sık geri dönmesini sağlanacak. Daha çok reklam gösterip daha çok kazanacak.



Henüz projenin çıkış tarihi belirlenmemiş olsa da, bu sohbet botu platformunun ilk olarak Google Labs sayfasında test edilmesi bekleniyor.

VİDEO: GOOGLE'DAN VİDEO YAPAY ZEKA ARACI

