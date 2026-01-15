Google'dan yeni teklif: Her şeyinizi Gemini ile paylaşmaya hazır mısınız?

“Personal Intelligence (Kişisel Zeka)” adı verilen bu özellik, ABD’de beta olarak kullanıma açıldı ve önümüzdeki hafta içinde Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine kademeli olarak sunulacak.

Google Labs, Gemini ve AI Studio’dan sorumlu başkan yardımcısı Josh Woodward, Kişisel Zeka’nın temel amacının, Gemini’nin Google uygulamalarındaki kişisel ve uygulamaya özgü bilgileri kullanarak daha bağlama uygun ve kullanıcıya özel yanıtlar verebilmesi olduğunu belirtti. Özellik, e-postalar, fotoğraflar, arama kayıtları ve videolar arasında bağlantı kurarak belirli ayrıntıları çekebiliyor.

TÜM DETAYLARI BİLİYOR

Woodward, buna örnek olarak lastik alışverişi sırasında yaşadığı bir deneyimi paylaştı. Aracının lastik ölçüsünü ve plaka numarasını bilmediğini söyleyen Woodward, Gemini’ye sorduğunda modelin fotoğraf arşivini tarayarak aracının bir fotoğrafını bulduğunu, plakanın görüntüsünü metne dönüştürdüğünü ve gerekli bilgiyi sağladığını anlattı.

Ancak bu yaklaşım, otomasyonun insan hafızası ve bireysel özerklik üzerindeki etkisine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Eleştirmenlere göre her otomatikleştirilmiş adım, insanın kendi becerilerini kullanmaktan bir miktar daha vazgeçmesi anlamına geliyor.

KORUYUCU ÖNLEMLER AÇIKLAMASI

Google, gizlilik endişelerini azaltmak için Kişisel Zeka’nın varsayılan olarak kapalı olduğunu ve her uygulama için ayrı ayrı etkinleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca Gemini’nin, kişiselleştirilmiş yanıtlarında bilginin kaynağını belirtmeye çalışacağı ve sağlık gibi hassas verilerin sohbetlere dahil edilmesini engelleyen “koruyucu önlemler” bulunduğu ifade ediliyor.

Woodward’a göre Google’ın rakiplerinden farkı, kullanıcı verilerinin “zaten Google’da güvenli şekilde bulunuyor olması”. Şirket, bu nedenle dışarıdan bir gizlilik ihlali yaşanmadığını savunuyor. Google ayrıca Gemini’nin Gmail ya da Fotoğraflar içeriğiyle doğrudan eğitilmediğini, yalnızca kullanıcıdan gelen istemler ve model yanıtlarının, kişisel bilgiler ayıklandıktan sonra sistemi geliştirmek amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

ŞİRKET “İNSAN İNCELEMECİLERİ” KABUL ETTİ

Buna karşın Google, bazı verilerin insan incelemeciler tarafından hizmet kalitesi, kişiselleştirme ve güvenlik amaçlarıyla gözden geçirilebileceğini açıkça kabul ediyor ve kullanıcıları gizli bilgileri paylaşmamaları konusunda uyarıyor. Şirket ayrıca Gemini yanıtlarının yanlış veya uygunsuz olabileceğini, tıbbi, hukuki ya da finansal konularda profesyonel tavsiye olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatıyor.