Google'dan Corona virüs önlemi: 8 bin çalışanını evlerine gönderdi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.



Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri şimdi de çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulundu.



Irish Post'ta yer alan habere göre, Google'ın İrlanda ofisi 8 bin çalışanına ofise gelmeme talimatı verdi. Aynı habere göre, Google çalışanları bugün tüm faaliyetlerini evlerinden sürdürecek.



Google'ın bu kararı İsviçre ofisinde bir çalışanında Corona virüs tespit edilmesinin ardından alındı. Ancak salgın endişesi ile bu yönde karar alan tek teknoloji şirketi Google değil.



Dün, Twitter 5 bin çalışanının evden çalışmaları talimatını vermiş, mikro blog sitesi tüm çalışanlarına kararını elektronik posta ile bildirdi.



Kripto para şirketi Coinbase ise virüs taşıdığından endişe eden çalışanlarının ofise gelmek zorunda olmadıklarını ve evde kalabileceğini duyurmuştu.



Geçtiğimiz günlerde Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti.

