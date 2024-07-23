Google'ın 23 milyar dolarlık teklifi reddedildi

Google, siber güvenlik şirketi Wiz'e yaptığı teklife yanıt geldi.

Dünyaca ünlü arama motorunun İsrail merkezli siber güvenlik şirketi Wiz'i 23 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alma görüşmelerinin reddedildiği aktarıldı.



Wiz CEO’su Assaf Rappaport, “Böylesine cazip bir teklifi reddetmek zor bir karardı, ancak harika ekibimizle bu seçimi yapmaktan dolayı kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada Wiz CEO'su Assaf Rappaport, bir sonraki hedeflerinin yıllık 1 milyar dolarlık yinelenen gelire ulaşmak ve ilk halka arz olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft, OpenAI ve Nvidia da dahil olmak üzere yapay zeka pazarındaki ana kahramanlara yönelik soruşturmalar konusunda bir anlaşma yaptı.

2020 yılında kurulan Wiz, Mayıs ayında Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners ve Thrive gibi yatırımcıları çeken bir finansman turunda 12 milyar dolar değerindeydi.

Wiz, Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi bulut depolama sağlayıcılarındaki verileri güvenlik risklerine karşı tarayan bir hizmet sunuyor.

Wiz, Fortune 100 şirketlerinin yüzde 40'ının müşterileri olduğunu ve yıllık 350 milyon dolar tekrar eden gelir elde ettiğini söylüyor.