Google'ın Apple ile en önemli anlaşması: Reklam gelirinin yüzde 36'sını ödüyor

Google, Apple'ın Safari tarayıcısı aracılığıyla yapılan arama reklamlarından elde ettiği gelirin yüzde 36'sı ile Apple'a ödeme yapıyor.

Chicago Üniversitesi profesörlerinden Kevin Murphy, Adalet Bakanlığı'nın Washington'daki antitröst davasında Google'ı savunurken verdiği ifade sırasında bu rakamı açıkladı.

GOOGLE, 26,3 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ

Google, Apple ve diğer distribütörler üzerinde varsayılan arama motoru olmasını sağlamak için yalnızca 2021 yılında 26,3 milyar dolar gibi çarpıcı bir miktar ödediği ortaya çıktı.

Geçen hafta mahkemeye başvuran Google, anlaşma hakkında ek bilgilerin açıklanmasının "Google'ın hem rakipleri hem de diğer karşı taraflar karşısındaki rekabetçi konumunu makul olmayan bir şekilde zayıflatacağını" savundu.

2022'DEN BU YANA APPLE İLE GOOGLE ORTAKLIK İÇİNDE

İki şirket 2002 yılından bu yana Google'ı Apple'ın Safari'sinde varsayılan arama motoru yapan bir ortaklığa sahip.

GOOGLE'IN EN ÖNEMLİ ANLAŞMASI

Bugün bu anlaşma, ABD'de en çok kullanılan akıllı telefon olan iPhone'un arama motorunu belirlediği için Google'ın varsayılan anlaşmalarının en önemlisi olduğu belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nın, Google'ın arama motoru ve arama reklamcılığı pazarlarındaki hakimiyetini yasadışı sürdürdüğünün kanıtı olarak bu anlaşmayı hedef aldığı belirtildi.