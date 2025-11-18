Google'ın başındaki isimden yapay zeka uyarısı: "Kimse güvende değil"

Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO'su Sundar Pichai, BBC’ye verdiği röportajda, yapay zeka balonunun patlaması halinde her şirketin bundan etkileneceği uyarısında bulundu.

Pichai, bu yıl teknoloji sektöründe bir ralliye yol açan yapay zeka yatırım patlamasının arkasında bir “irrasyonellik” olduğunu kabul etti.

Yapay zeka alanında 2000'lerdeki dot.com balonunu andıran , son aylarda küresel borsalarda düşüşe neden olan satışları beraberinde getirdi.

Pichai, BBC’nin “Yapay zeka balonunun patlamasından Google etkilenir mi?” sorusuna, “Biz dahil hiçbir şirketin güvende olacağını sanmıyorum” yanıtını verdi.

ENERJİ İHTİYACI DEVASA DÜZEYDE

Pazartesi akşamı yayımlanan röportajda yapay zekanın enerji ihtiyacı, iklim hedeflerini yavaşlatması, doğruluk oranı ve istihdama etkileri gibi uzun süredir gündemde olan endişeler ele alındı.

Pichai, yapay zekanın “devasa” enerji gereksinimleri konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre yapay zeka, geçen yıl küresel elektrik tüketiminin yüzde 1,5’ini tek başına karşıladı.

VERİ MERKEZLERİ BREZİLYA KADAR ELEKTRİK TÜKETEBİLİR

Yapay zekanın küresel işlem gücü ihtiyacının 2030 yılına kadar 200 gigavata ulaşabileceği öngörülüyor.

Bu miktar, Brezilya'nın yıllık elektrik tüketimine eşdeğer ve bunun yarısı yalnızca ABD’de olacak.

Jeopolitik düzeydeki çıkar çatışmaları, on binlerce çipi barındıran ve muazzam miktarda elektrik gücü ile büyük ölçekli soğutma gerektiren dev veri merkezleri inşa etme yarışını da körükledi.

Pichai, bu nedenle yeni enerji kaynakları geliştirmek ve altyapıyı güçlendirmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

"İKLİM HEDEFLERİ ERTELENEBİLİR"

Bunun yanı sıra Pichai, Alphabet'in yapay zeka operasyonlarının enerji ihtiyacının şirketin iklim hedeflerini geciktireceğini de kabul etti.

Bununla birlikte Pichai, şirketin 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefini koruduğunu vurguladı.

"İNSANLAR UYUM SAĞLAMAK ZORUNDA KALACAK"

Pichai, yapay zekanın bildiğimiz anlamda çalışma hayatını da etkileyeceğini dile getirdi.

Yapay zekanın “toplumsal altüst oluşlara” yol açacağını, hatta potansiyel olarak CEO’ların bile yerini alabileceğini belirten Pichai, “insanların uyum sağlamak zorunda kalacağını” söyledi.

Yapay zekaya uyum sağlayanların “daha başarılı olacağında” ısrar eden Pichai, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İster öğretmen ister doktor olmak isteyin, fark etmez. Bütün bu meslekler var olmaya devam edecek, ancak bu mesleklerin her birinde başarılı olacak kişiler, bu araçları nasıl kullanacağını öğrenenler olacak.”

ŞİRKETİN GELİRİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Alphabet, ekim ayında ilk kez 100 milyar dolarlık üç aylık gelir bildirdi ve bu artışın yapay zeka patlamasından yararlanma yeteneğiyle desteklendiğini açıkladı.

Teknoloji devi, yapay zeka altyapısına yönelik talebi karşılamak için harcamalarını artırdı ve Google Arama ile şirketin Gemini yapay zeka modellerindeki özellikleri küresel olarak kullanıma sundu.