Google'ın katlanabilir telefonu bir türlü gelemiyor

Teknoloji devi Google son birkaç yıldır akıllı telefon pazarında yer edinmek istiyor.

Kurulduğu günden beri yazılımsal ürünlerle teknoloji dünyasının zirvesine oynayan şirketin katlanabilir telefon modeli geçen yıl piyasaya çıkacaktı.

Ancak Pixel Fold'un yeniden ertelendiği iddia edildi. 2021 için hazırlanan telefon önce 2022'ye şimdi ise en erken 2023'e ötelendi.

Google, Samsung, Huawei, Honor ve Oppo'ya rakip olmayı planlıyordu ancak görünen o ki Pixel Fold, katlanabilir iPhone'la piyasaya çıkabilir.

Pixel Notepad olarak da anılan telefonun gecikmesinde birçok etken bulunuyor. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar halen düzelmedi. Ayrıca Google'ın ortaya mükemmel bir cihaz çıkarmak istediği biliniyor. Ortaya çıkan modellerin Google yöneticilerinin hayalini tam yansıtmadığı biliniyor.

Güney Koreli The Elec'te yer alan bilgielre göre Google'ın katlanabilir telefonu 7.57 inçlik ekrana sahip olacak. Samsung'un Galaxy Z Fold 3 modelinde 7.6 inçlik ekran bulunuyor.