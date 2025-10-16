Google'ın yapay zekasından kanser araştırmalarında çığır açacak bulgu

Google CEO'su Sundar Pichai, şirketin yapay zeka araştırma birimi DeepMind tarafından geliştirilen Gemma modelinin, Yale Üniversitesi ile yürütülen ortak çalışmada kanser hücrelerinin davranışına ilişkin yeni bir bilimsel hipotez ortaya koyduğunu açıkladı.



Pichai, gelişmeyi yapay zekanın bilimsel araştırmalarda kullanımı açısından “heyecan verici bir dönüm noktası” olarak tanımladı.



Pichai, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yale'in işbirliğiyle geliştirilen ve Gemma modelini temel alan C2S-Scale 27B modeli, kanser hücrelerinin davranışına dair yeni bir hipotez üretti; bu hipotez daha sonra canlı hücrelerde deneysel olarak doğrulandı” dedi.



Teknoloji portalı Decrypt.co'nun aktardığına göre bilimsel keşiflerin yapay zeka desteğiyle hızlanabileceğini belirten Pichai, “Bu, bilimin geleceği açısından büyük bir adım” diye ekledi.



Pichai ayrıca, ileri aşama ön klinik ve klinik testlerin tamamlanmasıyla bu bulgunun “kanserle mücadelede yeni tedavi yollarının önünü açabileceğini” ifade etti.



TEKNOLOJİ DÜNYASINDA İLGİYLE KARŞILANDI



Pichai’nin paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülemeye ulaştı ve bilim ve teknoloji çevrelerinin dikkatini çekti.



Konuyla ilgili görüş bildiren eski Google mühendisi Rui Diao, bu gelişmenin “yapay zekanın toplumsal etkisinin en belirgin biçimde ortaya çıktığı alanı gösterdiğini” söyledi.



Diao, bunun “eğlence odaklı uygulamalardan temel bilimsel atılımlara” geçişin bir örneği olduğunu vurgulayarak, “C2S-Scale modeli ve Yale işbirliği, doğrudan toplumsal faydaya hizmet eden ilerlemenin güçlü bir örneği. Bu hipotezin doğrulanması, gelecekte etkili kanser tedavilerine dönüşebilir” diye konuştu.



DEEPMIND-YALE İŞBİRLİĞİNİN AYRINTILARI



Öte yandan DeepMind araştırmacıları, daha sonra yayımladıkları blog yazısında Yale Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.



Yazıda, Cell2Sentence-Scale 27B (C2S-Scale) adı verilen modelin tek hücre analizi yapmak üzere geliştirildiği ve “kanser hücre davranışına ilişkin yeni bir hipotez” oluşturduğu bilgisine yer verildi.



Araştırmacılar, modelin ortaya koyduğu öngörülerin canlı hücrelerde yapılan deneylerle doğrulandığını ve bunun “kanserle mücadelede yeni tedavi yolları için umut verici bir kapı araladığını” kaydetti.