Google’ın Stadia projesinde yaprak dökümü

Google’ın video oyun alanında büyük oyuncu olmak için adım attığı Stadia girişiminde yaprak dökümü yaşanıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, 1 Şubat’ta oyun geliştirmek için kurulan ekipten 150 kişi işten çıkartıldı.

02.03.2021 - 09:39

Google’ın Stadia projesinde yaprak dökümü

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ABD merkezli Alphabet’in çatısı altında yer alan Google’ın video oyun alanında büyük oyuncu olmak için adım attığı Stadia girişiminde firma umduğunu bulamadı.  

Business Insider’da yer alan habere göre, 1 Şubat’ta oyun geliştirmek için kurulan ekipten 150 kişi işten çıkartıldı.  

Stadia’nın eski çalışanlarından biri yaptığı açıklamada, “Yöneticilerin neyin içine girdiklerini bildiklerini zannetmiyorum” dedi. 
 
STADİA İÇİN İKİ YIL BOYUNCA YATIRIM YAPMIŞTI
 
Büyük çaplı video oyunlarının yapım süresi 3 ile 5 yıl arasında sürerken Google çok daha iddialı bir şekilde Stadia projesine başlamıştı.  

Ancak beklenen hızın yakalanamaması ve Covid-19 etkisiyle birlikte ekibin de arzu edilen seviyeye getirilememesi satış rakamlarına da yansıyınca Google’ın video oyun alanında oluşturmak istediği etki gerçekleşmedi. 

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