GoPro satılıyor. Çinlilerle mücadele edemedi

ABD merkezli aksiyon kamerası öncüsü GoPro, yıllardır azalan gelirlerinin ardından ve Çinli rakiplerinin daha yüksek performanslı ürünlerle pazar payı kazanmasıyla birlikte şirketi satmayı düşünüyor.

GoPro, Aralık ayında sona eren mali yılda 93,5 milyon dolarlık net zarar açıklamasının ardından (bu, şirketin art arda üçüncü yıllık zararı) satış veya birleşme de dahil olmak üzere stratejik seçenekleri gözden geçirmek üzere bir mali danışman tuttuğunu bu ay duyurdu.

Gelirler yıllık bazda yüzde 19 düşüşle 652 milyon dolara geriledi; bu rakam 2015'teki zirve seviyesinin yarısından daha az.

Şirket, o zamandan beri satın alma ve birleşmelerle ilgili birçok teklif aldığını da sözlerine ekledi.

GoPro ayrıca çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkardı ve savunma ve uzay gibi yeni alanlarda büyüme arayışında; bu da ana iş koluna yönelik artan baskının bir göstergesi.

GoPro, kurucusu ve CEO'su Nick Woodman'ın sörf çekimi için bir kamera istemesiyle 2002 yılında kuruldu. Kompakt ve hafif aksiyon kameraları, sörf tahtalarına ve bisikletlere monte edilerek görüntü kaydedebilen cihazlara olan talebi karşılayarak bir pazar yarattı.

ÇİNLİLER GÜÇ KAZANDI

Ancak Tokyo merkezli araştırma şirketi BCN'den analist Ichiro Michikoshi, şirketin aşırı ısınma sorunlarını giderme ve düşük ışık performansını iyileştirme konusunda geride kaldığını ve bunun da Çinli rakiplerin müşteri kazanmasına olanak sağladığını söyledi.

ABD merkezli araştırma şirketi IDC'ye göre, Çinli drone devi DJI, 2025 yılında el tipi akıllı kamera pazarının yüzde 62'sini ele geçirirken, Insta360 markası altında kamera satan Arashi Vision yüzde 20'lik bir paya sahip oldu ve rakipler için sınırlı bir alan bıraktı.

GoPro'nun sevkiyatları yıllık bazda yüzde 26 düşerken, iki Çinli şirket keskin artışlar kaydederek genel pazar büyümesini yüzde 83 artırarak 16,7 milyon adede ulaşmasına katkıda bulundu.

DJI ve Insta360, daha büyük sensörler entegre ederek ve köklü kamera markalarıyla ortaklıklar kurarak hızla yenilik yapmaya başladı. DJI, İsveçli Hasselblad'ın teknolojisini entegre ederek görüntü kalitesini artırırken, Arashi Vision ise Alman Leica'dan yararlandı.

Michikoshi ayrıca, müşterilerin her yeni ürün sürümüyle birlikte sunulan gözle görülür iyileştirmelere de ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.

DJI, 14 Mayıs'ta Fransa'daki Cannes Uluslararası Film Festivali'nde Osmo Pocket 4P'yi tanıttı. Önceki modeller dijital zoom'a dayanırken, yeni cihaz görüntü bozulmasını en aza indiren optik zoom özelliğine sahip. Şirket, lansmana film endüstrisi profesyonellerini davet ederek, kameranın profesyonel düzeyde video çekme yeteneğini vurguladı.