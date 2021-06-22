Görme engelliler için navigasyonlu ayakkabı üretildi

Dünyaca ünlü Japon otomotiv devi Honda, kendi desteğiyle kurulan Ashirase adlı şirketle birlikte navigasyonlu ayakkabı geliştirdi.

Ayakkabının içine konulan bir iskelet sisteminden ve iki adet sensörden oluşan bu sisteme de Ashirase adı verildi.

Akıllı telefon uygulamasıyla koordine olarak çalışan sensörler ayak üzerine uygulanan farklı yoğunluk ve yöndeki titreşimlerle konumu tarif ediyor.

Şirket, yolda yürürken herhangi bir mobil cihaza bakamayan ya da sesli komutları duyamayan kişilerin de kullanabileceği sistemin gelecek yıl piyasaya sürülmesinin beklendiği kaydedildi.

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