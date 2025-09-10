Gözler basın toplantısında: NASA bu kez Mars'ta yaşam bulmuş olabilir

NASA, Mars’ta görev yapan Perseverance keşif aracının elde ettiği “yeni bir bulgu”yu açıklamak üzere nadir görülen bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.



Açıklamanın odağında, Temmuz 2024’te Perseverance tarafından Neretva Vallis bölgesinde toplanan ve “Sapphire Canyon” adı verilen kaya örneği bulunuyor. Bilim insanları bu kayada “biyoi̇mza” olarak adlandırılan, eski mikrobiyal yaşama işaret edebilecek kimyasal izler olabileceğini düşünüyor.



Neretva Vallis, milyarlarca yıl önce nehirlerin aktığı Jezero Krateri’nin bir parçası. Bu nedenle Mars’ta yaşam arayışı için en umut verici bölgelerden biri kabul ediliyor.



ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR VE BULUNAN İZLER



NASA’nın bu kararı, Mart 2025’te Teksas’taki 56. Ay ve Gezegen Bilimleri Konferansı’nda sunulan bir çalışmayı akıllara getirdi. Bilim insanı Joel Hurowitz liderliğinde yürütülen araştırmada, aynı bölgede “haşhaş tohumları” ve “leopar benekleri” olarak adlandırılan sıra dışı izler saptanmıştı.



Perseverance’ın tespit ettiği demir ve fosfor gibi kimyasalların, Dünya’da genellikle mikropların organik maddeleri parçalaması sonucu ortaya çıktığı biliniyor.



Hurowitz’in de bugün gerçekleşecek NASA etkinliğinde konuşmacılar arasında yer alacak olması, bu bulgunun söz konusu çalışmayla doğrudan bağlantılı olabileceği yorumlarını güçlendirdi.



DAHA ÖNCEKİ BENZER AÇIKLAMALAR



NASA geçmişte de bu tür basın toplantılarıyla bilim dünyasının dikkatini çekmişti. 2018’de Curiosity keşif aracının Gale Krateri’nde 3,5 milyar yıllık kaya örneklerinde karmaşık organik moleküller bulduğu duyurulmuştu.



2020’de ise Venüs’ün atmosferinde “fosfin” gazının keşfi, gezegenin biyolojik süreçler barındırabileceği tartışmalarını gündeme taşımıştı.



GÖZLER BASIN TOPLANTISINDA



NASA, bugüne kadar Mars’ta ya da başka bir gezegende yaşamın varlığını kesin biçimde doğrulamadı. Ancak Çarşamba günü saat 18.00’de (TSİ) yapılacak toplantının, Mars’ta olası yaşam izleriyle ilgili en önemli açıklamalardan biri olması bekleniyor.



Toplantıya NASA’nın yeni yöneticisi Sean Duffy, Mars Keşif Kıdemli Bilim İnsanı Lindsay Hays ve Perseverance Proje Bilimcisi Katie Stack Morgan da katılacak.

