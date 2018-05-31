Edingburgh Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, toplumda yaygın olan "Gözlüklü insanlar daha zeki olur" kanısının bilimsel açıdan ne kadar doğru olduğunu tespit etmek için bir araştırma yaptı.

Araştırma için, veri bankalarından yaşları 16 ile 102 arasında değişen 300 binden fazla insanın zihinsel ve kavramsal verileri kullanılarak analizler yapıldı.

Araştırma sonucunda genel işlevsel biliş, reaksiyon zamanı, görme sorunları, hipertansiyon ve uzun ömür gibi sağlık değişkenlerinin birbirleriyle örtüştüğü görüldü.

Özellikle daha yüksek zeka seviyesine sahip katılımcıların genleri incelendiğinde yüzde 30'unun gözlük kullanmak zorunda olduğu ortaya çıktı.

Yüksek zeka seviyesi, görme bozukluklarını da beraberinde getirebildiği gibi bazı sağlık avantajlarına da neden olabiliyor. Araştırmacılar, gözlük takan insanların akciğer kanseri, depresyon, kalp spazmı gibi sağlık sorunlarına daha az yatkın olduğunu da gözlemledi.

Uzmanlar, Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmanın sonuçlarında elde edilen bağlantıların kesin bir sonuç bildirmediğine, zekayı oluşturan şeyin öznel olduğuna ve ölçülmesinin imkansız olmasa da çok zor olduğuna dikkat çekiyor. Yine zekanın DNA ile eşleştirilmesinin, "ırk bilimi" gibi tehlikeli bir kavramın ortaya çıkmasına neden olabileceği de belirtiliyor.

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