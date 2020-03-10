Gözyaşı şeklinde yıldız türü keşfedildi

İngiliz bilim insanları 1500 ışık yılı uzaklıkta tek tarafa doğru titreşen yeni bir yıldız türü keşfetti.



İngiltere'nin Central Lancashire Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar gözyaşı şeklinde yıldız türüne ait olan bir yıldız keşfettiklerini duyurdu.



Independent gazetesinde yer alan habere göre, bu yıldız türünün varlığı on yıllardır tahmin ediliyordu ancak bu teori kanıtlanamıyordu.



Keşfe imza atan ekip adına açıklamalarda bulunan astronom Don Kurtz "Teorik olarak böyle yıldızlar olabileceğini 1980'li yıllardan beri biliyorduk. Yaklaşık 40 yıldır böyle bir yıldız arıyorduk ve nihayet bir tane bulduk" dedi.



Nature Astronomy'de yer alan bilgilere göre, 'HD74423' adlı A tipi yıldızın kütlesi Güneş'in yaklaşık 1.7 katı.



Bilim insanları söz konusu yıldızın yaşını henüz tam olarak hesaplayamasa da HD74423'ün Güneş'ten daha genç olduğu tahmin ediliyor.



HD74423'ün tek taraflı titreşmesinin nedeni ise bir cüce kırmızı yıldızla ikili yıldız sistemi oluşturması.

Bilim insanlarına göre, iki yıldız birbirine oldukça yakın yörüngelerde döndükleri için kırmızı cücenin kütle çekimi HD74423'ün yumurta ya da gözyaşına benzetilebilecek şeklinin oluşmasına neden oluyor.