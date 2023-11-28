GPS cihazı nedir, ne için kullanılır?

Bir GPS yön bulma cihazı GPS uydularından bilgi alarak coğrafi konumu doğru hesaplayan bir cihazdır. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından kullanılan sistemin, şu anda alıcıları otomobillerde ve akıllı telefonlarda da bulunmaktadır.



Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ABD Savunma Bakanlığı tarafından yörüngeye yerleştirilen 24 uydudan oluşan bir ağdan oluşan bir uydu tabanlı navigasyon sistemidir. Askeri eylemler, ancak 1980'lerde, ABD hükûmetinin, GPS programının siviller tarafından da kullanılmak üzere izin vermesi ile, GPS bugünkü özgün halini aldı. Uydu bilgileri ücretsizdir ve dünyanın her yerinde çalışır.