GPT-5, doktora düzeyinde zekaya sahip olacak

OpenAI'ın üst düzey yöneticilerinden Mira Murati, bir süredir gündemden düşmeyen "GPT-5" sürümü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mirati, yeni modelin ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne kadar akıllı olacağı hakkında ayrıntılar paylaştı.

GPT-5, doktora düzeyinde zekaya sahip olacak
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Yapay zeka teknolojisinin dev isimlerinden OpenAI, bir süredir ChatGPT'nin yeni sürümü olan GPT-5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

OpehnAI'ın üst düzey yetkililerinden Mira Murati, uzun süredir gündemden düşmeyen GPT-5 hakkında açıklamalarda bulundu.

Murati'nin açıklamaları, GPT-5'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne kadar akıllı olacağı hakkında önemli bilgiler içeriyor.

"LİSEDEN ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ"

Murati verdiği röportajda, GPT-4'ten GPT-5'e geçişi "liseden üniversiteye büyüyen biri" olarak tanımladı.

Murati, "Gelişme sürecine bakarsanız, GPT-3 gibi sistemlerin belki de yeni yürümeye başlayan çocuk düzeyinde zekaya sahip olduğunu görürsünüz. Ayrıca GPT-4 gibi sistemler daha çok lise zekasına benziyor. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde doktora derecesine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Bu da her zamankinden çok daha doğru ve isabetli bilgiye ulaşılabileceği anlamına geliyor.

BİR BUÇUK YIL İÇİNDE DUYURULACAK

Mira Murati, GPT-5'in ne zaman piyasaya sürüleceğine yönelik sorulara ise net bir yanıt vermedi. Ancak "bir buçuk yıl içinde" GPT-5'in duyurulacağını söyledi.

Her şey planlandığı gibi ilerlerse, GPT-5 2025 sonları veya 2026 başları gibi kullanıcılarla buluşabilir.

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