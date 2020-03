Greta Thunberg'den corona virüs açıklaması

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle 4 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.



Salgın endişesi yüzünden pek çok konferans ve toplantı iptal edilmiş durumda.



Dünya çapında düzenlenen iklim değişikliği protestolarının öncüsü olan 17 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg benzer bir durumun iklim protestoları için de gündeme gelmesi gerektiği görüşünde.



The Verge'de yer alan habere göre, İsveçli aktivist iklim protestolarının corona virüs salgını nedeniyle dijital ortamlarda yapılması çağrısında bulundu.



Thunberg, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcılardan dijital protestolara destek vermek için 'ClimateStrikeOnline' hashtag'ini kullanmlarını istedi.



"HAYALLERİMİ ÇALDINIZ" SÖZLERİYLE YANKI UYANDIRDI



New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından eylül ayında düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle dünya çapında yankı uyandırmıştı. Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullanmıştı.