Grok 4 neden ücretsiz ve limitsiz?

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, en yeni modeli Grok 4’ü hem ücretli hem de ücretsiz tüm kullanıcıların erişimine açtı.

Sohbet botunun ücretsiz versiyonunu kullananlar için Grok artık otomatik olarak “Auto” modunda açılacak. Bu modda sohbet botu, verilen sorunun Grok 4’ün gelişmiş mantıksal yeteneklerini gerektirip gerektirmediğini kendisi belirliyor; yani daha basit sorular için Grok 3 devreye giriyor.

Kullanıcılar ayrıca, hızlı yanıt veren “Fast” modu (Grok 3) veya yalnızca Grok 4’ü kullanan ve daha kaliteli yanıtlar üreten “Expert” modu da manuel olarak seçebilecek.

Rakip firma OpenAI ise ChatGPT'nin yeni sürümlerini ücretli veya kotalı yayınlıyor. Diğer yapay zeka firmaları da benzer yollara başvururken, xAI'ın neden kotaları belirsiz bıraktığı merak konusu.

CÖMERT KULLANIM KAPASİTESİ



Şirket, Grok 4'ü pazar günü X üzerinden duyurdu ancak ücretsiz kullanıcıların belirli bir zaman diliminde kaç mesaj gönderebileceğine veya başka kısıtlamalar olup olmadığına değinmedi.

Duyuruda, “Sınırlı bir süreliğine, Grok 4’ün tüm potansiyelini keşfetmeniz için cömert kullanım kapasitesi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Grok 4’ün kendisi bile net sınırları bilmiyor. Sohbet botu bazı kullanıcılara yanıt olarak, ücretsiz kullananların yaklaşık 12 saatte 5 ila 10 mesaj hakkı olabileceğini, ancak karmaşık sorgularda veya yoğun kullanım zamanlarında bu sınırın daha erken dolabileceğini söyledi.



Geçen ay tanıtılan Grok 4 için Musk, “dünyanın en güçlü yapay zeka modeli” ifadesini kullanmış ve Google’ın Gemini 2.5 Pro’su ile OpenAI’ın GPT-4o’su gibi üst seviye modelleri bazı önemli testlerde geçtiğini iddia etmişti.

Grok’un ücretli abonelik paketleri SuperGrok (aylık 30 dolar) ve SuperGrok Heavy (aylık 300 dolar) de kullanılmaya devam ediyor.

ZDNET'e göre, xAI, Grok 4'ü geçici süreliğine tüm kullanıcılara sunarak, yeni modelini mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Bu kişilerin bir kısmının, yeni modelin yeteneklerinden etkilenerek, ücretsiz erişim süresi bittiğinde ücretli aboneliğe geçmeye karar vermesi hedefleniyor olabilir.

Bunun yanı sıra bazı kullanıcılar, Grok'un veri toplayabilmesi için bu şekilde sunulduğunu düşünüyor.



REKLAM VE ABONELİK

xAI’ın bu adımı, hem Grok 4’ü mümkün olduğunca çok kişiye deneterek potansiyel aboneleri cezbetmeyi hem de modelin yüksek işletme maliyetlerini karşılamayı hedefliyor.

Financial Times’a göre şirket, Grok’un yanıtlarına reklam eklemeyi de planlıyor. Şirketin ana gelir kaynağı olarak reklamları düşünmesi olası.

Musk ayrıca, kullanıcıların bir görsele uzun basarak yapay zeka aracılığıyla videoya dönüştürme özelliğini devreye aldıklarını duyurdu. Bu da nihayetinde reklamverenleri çekmek için bir hamle olabilir.

GPT-5 İLE REKABET



Grok 4’ün ücretsiz kullanıma açılması, OpenAI’ın GPT-5’inin tüm kullanıcılara aynı anda erişime sunulmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

LMArena platformunda GPT-5, metin üretimi, görsel işleme ve kodlama gibi birçok kritik kategoride birinci sırada yer aldı. Ayrıca OpenAI’ın o3 modeli, geçen hafta Google Game Arena’nın satranç turnuvasında Grok 4’ü finalde yenmişti.



Yine de Grok 4, yüksek seviyeli mantık yürütme kapasitesini ölçen ARC-AGI-2 testinde GPT-5’i az farkla geçmişti.

Ancak bu performans, Grok 4 için görev başına 2,17 dolara mal olurken GPT-5 için 0,73 dolar seviyesinde kalıyor.

