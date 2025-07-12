Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi

Geçtiğimiz hafta sonu verdiği yanıtlardan dolayı erişim engeli getirilen yapay zeka modeli Grok yeniden etkinleştirildi.

Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi

Grok haftasonundan bu yana skandal niteliğinde çeşitli ifadeleriyle gündemdeydi.

Hem Türkiye'de hem de dünya çapında kullanıcıların yanıt taleplerine küfürlü cevaplar veren sohbet botu, son olarak Hitler övgüsünde bulununca XAI alarma geçmiş ve hizmeti geçici olarak durdurmuştu.

Türkiye'de de hakaret, dini değerleri alenen aşağılama ifadeleri kullanmasının ardından erişimi engellenmişti.

’ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli Grok 4'ü piyasaya sürdü.

Yapılan güncellemenin ardından Grok, yeniden etkinleştirildi ancak  verdiği yanıtların değişmediği görüldü.  

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