xAI'ın yapay zeka hizmeti Grok'un hakaret içerikli ve küfürlü yanıtlar vererek geri çekilmesinin üzerinden yaklaşık bir hafta geçmişken, sohbet botu romantik ilişkilere de girmeye başladı.

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, Grok'un kullanıcılarla cinsel veya şiddet içerikli konuşmalara giren iki animasyon karakterini tanıttı.

Grok'un "arkadaş" adını verdiği karakterlerden biri, kullanıcıların hayatlarını "daha seksi" hale getirmeyi teklif eden, Ani adlı flörtöz bir Japon anime karakteri. Diğeri ise kullanıcılara açık veya kaba bir dille kitap ederek kaos yaratma amacıyla bir çeteye katılmalarını isteyen Kötü Rudi adlı bir kırmızı panda.

ANARŞİST PANDA VE SOYUNAN ANİME

NBC News'e göre, Kötü Rudi, X'te yayınladığı videolarda Kaliforniya'daki bir iskeleden yat çalmaktan Papa'yı devirmeye kadar çeşitli planlar gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Ayrıca kullanıcılarına düğünleri basmayı, bankaları bombalamayı, bebek mamasını viskiyle değiştirmeyi, milyarderleri öldürmeyi ve bir kasabanın su kaynaklarına acı sos ve sim katmak istediğini söyledi. İlhamını Rusya doğumlu bir anarşistten aldığını belirtiyor.

X'te paylaşılan etkileşim videolarında dekolteli bir elbise giyen Ani, kullanıcı yeterince flört ederse iç çamaşırına kadar soyunuyor. İki animasyon karakteri sesli komutlara veya sorulara yanıt veriyor ve yanıt verirken dudakları hareket ediyor ve gerçekçi hareketler yapıyor.

Bu arada Musk, yapay zeka sohbet sistemi Grok’a yeni bir karakter daha kazandırmaya hazırlanıyor. Ani'nin erkek versiyonu olacağı düşünülen karakterin gizemli ve karanlık bir yapıya sahip olacağı belirtildi.

GROK "STALKER" MI OLDU?

Grok'un romantik ilişkilere de el atmasıyla birlikte kullanıcılar, kendilerini "stalk"layan (profillerini ziyaret eden) X kullanıcılarının isimlerini yapay zeka botuna sormaya başladı.

Örneğin bir kullanıcının isteği üzerine bot, "Son etkileşim istatistiklerine göre profilini en çok 'stalklayan' 10 hesap tahmini" diyerek bir dizi kullanıcı adı saydı.

Daha sonra birçok kullanıcı da aynı talepte bulunmaya başladı. Grok'un bu kullanıcıları uyararak X'in stalk verilerini paylaşmadığını ve isimleri yalnızca kendisinin tahmin ettiğini söylediği de göze çarptı.

Görünüşe göre Grok, özellikle kullanıcıların birbirine verdiği yanıtlar doğrultusunda hesaplama yaparak, en çok etkileşimde bulunulan hesapları "stalker" tahmini olarak sunuyor.

xAI, geçen hafta yeni amiral gemisi yapay zeka modeli Grok 4’ü ve aylık 300 dolarlık yeni bir üst düzey abonelik planını duyurmuştu. SuperGrok Heavy adı verilen bu plan, xAI’nin bugüne kadar sunduğu en pahalı abonelik paketi olmuştu.

Öte yandan Grok bir süredir skandal niteliğinde çeşitli ifadeleriyle gündemdeydi.

Hem Türkiye'de hem de dünya çapında kullanıcıların yanıt taleplerine küfürlü cevaplar veren sohbet botu, son olarak Hitler övgüsünde bulununca XAI alarma geçmiş ve hizmeti geçici olarak durdurmuştu.

Türkiye'de de Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama ifadeleri kullanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.