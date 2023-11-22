Grok, xAI tarafından geliştirilen ve büyük dil modellerine (LLM'ler) dayanan, konuşmaya dayalı, üretken bir yapay zeka sohbet robotudur.
OpenAI'nin ChatGPT'sinin yükselişine doğrudan yanıt olarak Elon Musk tarafından bir girişim olarak geliştirilmiştir. Chatbot'un "mizah anlayışına sahip" olduğu ve Twitter'a (X) doğrudan erişim sağladığı belirtilmiştir.
Kasım 2023'te xAI, belirli kullanıcılar için büyük dil modellerini (LLM) temel alan bir sohbet robotunun önizlemesini yapmaya başladı; erken erişim programına katılım, doğrulanmış kullanıcılarla sınırlı oldu.
Betadan çıktıktan sonra bu botun yalnızca X Premium+ abonelerine açık olacağı açıklandı.
Önizleme sırasında xAI, chatbot'u "çok erken bir beta ürünü - 2 aylık eğitimle yapabileceğimizin en iyisi" olarak tanımlamıştır
GROK ÖZELLİKLERİ
xAI, chatbot'un "soruları biraz zekayla yanıtlamak" için tasarlandığını ve "asi bir çizgiye" sahip olduğunu ve ayrıca "diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen soruları yanıtlama" özelliğine sahip olduğunu açıkladı.
Bir X çalışanı tarafından paylaşılan bir alıntıda, Grok'un "Noel müziği dinlemek ne zaman uygundur?" sorusuna daha kaba davranma talimatıyla "Pekala, bunu sen istedin. Ne zaman istersen" şeklinde yanıt verdiği görülmüştür.
Başka bir xAI çalışanı ise sohbet robotunun "normal mod" ile "eğlenceli mod" arasında geçiş yapabileceğini öne sürmüştür.
GROK NASIL KULLANILIR?
Elon Musk’ın yapay zeka sohbet asistanı şu an için kısıtlı kullanıcıya hizmet veriyor. İsteyen kullanıcılar bu aracı deneyimlemek için listeye adını yazdırabiliyor.
Grok’un sitesine girdiğinizde sağ tarafta oturum açmanız için bir buton olduğunu göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda X hesabınıza giriş yapmanız isteniyor. Eğer aynı cihazda daha önce X’te oturum açtıysanız otomatik olarak yapay zekâ sistemine de giriş yapmanız sağlanıyor.
Bu adımları izleyerek uygulama için ‘erken erişim programı’na başvuruda bulunmuş oluyorsunuz. Tam da bu noktada karşınıza bir uyarı çıkıyor.
Bu uyarıda söz konusu programın sadece doğrulanmış kullanıcılar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor. Yani öncelikle X Premium’a ücretli abone olmalısınız. Sonrasında Grok'u deneyimlemeye hak kazanabilirsiniz
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