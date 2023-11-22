Grok, xAI tarafından geliştirilen ve büyük dil modellerine (LLM'ler) dayanan, konuşmaya dayalı, üretken bir yapay zeka sohbet robotudur.

OpenAI'nin ChatGPT'sinin yükselişine doğrudan yanıt olarak Elon Musk tarafından bir girişim olarak geliştirilmiştir. Chatbot'un "mizah anlayışına sahip" olduğu ve Twitter'a (X) doğrudan erişim sağladığı belirtilmiştir.



Kasım 2023'te xAI, belirli kullanıcılar için büyük dil modellerini (LLM) temel alan bir sohbet robotunun önizlemesini yapmaya başladı; erken erişim programına katılım, doğrulanmış kullanıcılarla sınırlı oldu.



Betadan çıktıktan sonra bu botun yalnızca X Premium+ abonelerine açık olacağı açıklandı.



Önizleme sırasında xAI, chatbot'u "çok erken bir beta ürünü - 2 aylık eğitimle yapabileceğimizin en iyisi" olarak tanımlamıştır



GROK ÖZELLİKLERİ



xAI, chatbot'un "soruları biraz zekayla yanıtlamak" için tasarlandığını ve "asi bir çizgiye" sahip olduğunu ve ayrıca "diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen soruları yanıtlama" özelliğine sahip olduğunu açıkladı.



Bir X çalışanı tarafından paylaşılan bir alıntıda, Grok'un "Noel müziği dinlemek ne zaman uygundur?" sorusuna daha kaba davranma talimatıyla "Pekala, bunu sen istedin. Ne zaman istersen" şeklinde yanıt verdiği görülmüştür.



Başka bir xAI çalışanı ise sohbet robotunun "normal mod" ile "eğlenceli mod" arasında geçiş yapabileceğini öne sürmüştür.