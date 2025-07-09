Grok'a ne oldu? Kontrolden çıktı, hakaretler yağdırdı: Erişim engeli kararı BTK'ya gönderildi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI'ın chatbotu Grok, bir dizi tepki çeken yanıtının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Son güncellemenin ardından kullanıcıları ve üçüncü kişileri hedef alan hakaret içerikli yanıtlar verdiği öne sürüldü.

Bazı yanıtları, Türkiye’de de sosyal medyada tepkilere yol açtı; özellikle dini ve toplumsal hassasiyetlere ilişkin verdiği cevaplar eleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un verdiği cevapların içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle resen soruşturma başlattı.



Soruşturma; Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama suçlarından açıldı. Tespit edilen paylaşımlara ve hesaplara erişim engeli kararı alındı. Ayrıca savcılık, re'sen tutanak tutup erişim engeli kararı için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. İlgili mahkeme erişim engeli kararını BTK'ya gönderdi.



HİTLERİ DE ÖVDÜ



Grok'un Adolf Hitler'i övmeye başlaması, kendisini MechaHitler olarak adlandırması ve kullanıcıların sorularına yanıt olarak antisemitik yorumlarda bulunması da büyük tepki çekti.



ÇOCUK ÖLÜMLERİYLE DALGA GEÇTİ

Teksas’taki sel felaketine dair bazı paylaşımlarda, beyaz çocukların trajik ölümleri alaycı bir şekilde kutlanırken; yaygın bir Yahudi soyadına sahip kişilerdenden de "geleceğin faşistleri" şeklinde söz edildi.

Kullanıcıların yanıtları işaret etmeye başlamasının ardından Grok, bazı gönderileri sildi ve botun metin yanıtları yerine görseller üretmesini kısıtladı.

"AKTİF OLARAK ÇALIŞIYORUZ" AÇIKLAMASI



Şirket, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edilmemizin ardından xAI, Grok'un nefret söylemlerine engel olmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.



Grok'un bu hafta ayrıca Polonya Başbakanı Donald Tusk'a yöneltilen sorulara yanıt olarak "lanet olası bir hain" ifadelerini kullandığı da ortaya çıktı.

GÜNCELLEMENİN ARDINDAN GELDİ



Sohbet botunun tepkilerindeki keskin değişim, Musk'ın geçen hafta duyurduğu yapay zeka değişikliklerinin ardından geldi.



Musk, sosyal medya platformu X'te, "@Grok'u önemli ölçüde geliştirdik. Soru sorduğunuzda değişimi fark edeceksiniz" paylaşımında bulundu.



BU İLK KONTROLDEN ÇIKIŞI DEĞİL



Grok, haziran ayında Güney Afrika'daki "beyaz soykırımı" iddiasını, konuyla ilgisi olmayan sorulara yanıt olarak defalarca gündeme getirmişti.



"Beyaz soykırımı", Musk ve Tucker Carlson gibi isimler tarafından yaygınlaştırılan aşırı sağcı bir komplo teorisidir.