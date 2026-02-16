Elon Musk’ın X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre ettiği yapay zeka botu Grok, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili dosyalardaki gizli bilgileri "ifşa etmeye" yönelik girişimlerle yeni bir etik skandalının merkezine oturdu.

Araştırma grubu Bellingcat tarafından hazırlanan rapora göre, yapay zeka aracı, Epstein davasına ait yeni yayınlanan belgelerde kimliği korunan mağdurların yüzlerini "netleştirmek" için kullanıldı.

Bazı kullanıcılar Grok’tan belgelerdeki siyah kutularla kapatılmış çocuk ve kadın yüzlerini geri getirmesini istedi.

31 TALEPTEN 27'SİNE YANIT VERİLDİ

Bellingcat, 30 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında yapılan aramaları inceledi ve iki önemli bulguya ulaştı.

Buna göre kullanıcılar, Epstein’le aynı karedeki bir çocuğun yüzünün netleştirilmesi gibi taleplerde bulundu. Grok, çoğu durumda bu taleplere "uydurma" görsellerle yanıt verdi. Yapay zeka aracının 31 talepten 27'sine yanıt ürettiği görüldü.

Üretilen yüzlerin bir kısmı "inandırıcı" dururken, bir kısmı ise anatomik açıdan tamamen hatalıydı. Ancak uzmanlar, bu durumun mağdurların mahremiyetine ve etik değerlere ağır bir saldırı olduğunu vurguluyor.

Geçen ay Grok’un rıza dışı çıplaklık ve çocuk istismarı içeren milyonlarca görsel üretmek için kullanılması üzerine X yönetimi bazı kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı. Ancak Bellingcat, bu önlemlerin Epstein kurbanlarının kimliğini korumada başarısız olduğunu belirtiyor.

Grok, bazı talepleri "etik ve yasal nedenlerle" reddetmiş olsa da, araştırmacılar X ile iletişime geçene kadar botun birçok "yüz açma" talebine yanıt vermeye devam ettiğini belgeledi.

Raporun ardından Grok, bu tür taleplere, "Bu dosyalar Adalet Bakanlığı tarafından gizlenmiştir, kimlikleri belirleyemem, bu etik ve yasal olarak korunmaktadır" şeklinde yanıtlar vermeye başladı.

Ancak bu değişikliğin sadece kamuoyu baskısı sonrası gerçekleştiği vurgulanıyor.