Grok'ta gizlilik krizi: Kullanıcıların 370 bin konuşması Google'a sızdı

Elon Musk’ın yapay zeka sohbet botu Grok, büyük bir gizlilik tartışmasının merkezinde.

Google'daki arama sonuçlarında, kullanıcıların bilgisi dışında yüz binlerce Grok konuşmasının ortaya çıktığı tespit edildi.

BBC’nin aktardığına göre, Grok kullanıcıları sohbet dökümlerini paylaşmak için bir butona bastığında, yalnızca sohbeti gönderecekleri hedef kişiye değil, aynı zamanda internet üzerinde herkese açık şekilde erişilebilen bağlantılar oluşturuluyor.

Bu bağlantılar arama motorları tarafından da indekslenmiş durumda.

300 BİN GROK KONUŞMASI

Sadece Google’da perşembe günü yapılan bir aramada neredeyse 300 bin Grok konuşmasının listelendiği görüldü. Forbes ise bu sayının 370 bini aştığını yazdı.

Sızan konuşmalar arasında, kullanıcının Grok’tan güvenli şifre oluşturmasını istemesi, kilo vermeye yönelik yemek planları talep etmesi, tıbbi durumlarla ilgili ayrıntılı sorular yöneltmesi gibi gündelik örnekler yer alıyor.

Ancak BBC’nin haberleştirdiği bazı kayıtlar, chatbot’un yasa dışı içerikler üretebildiğini de gösteriyor. Örneğin, bir konuşmada Grok’un, laboratuvarda sınıf A uyuşturucu üretimine dair talimatlar verdiği görüldü.

CHATGPT DE AYNI KRİZİ YAŞAMIŞTI

Bu olay, yapay zeka sohbet botlarıyla yapılan görüşmelerin “paylaş” butonu aracılığıyla beklenenden daha geniş kitlelere açıldığı ilk örnek değil.

Daha önce OpenAI’nin ChatGPT’sinde de paylaşılan konuşmalar arama sonuçlarında görünmüş, şirket bunun “deneysel” bir özellik olduğunu açıklayarak geri adım atmıştı.

Benzer şekilde, Meta’nın sohbet botu Meta AI ile yapılan konuşmalar da uygulamada herkese açık bir “discover” akışında görüntülenmiş ve tepki çekmişti.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, sohbetlerin anonimleştirilmiş görünse bile kullanıcıların özel hayatına dair hassas bilgiler barındırabileceğine dikkat çekiyor. Oxford İnternet Enstitüsü'nden Prof. Luc Rocher, BBC'ye yaptığı açıklamda, “Yapay zeka sohbet robotları gizlilik felaketi olmaya doğru gidiyor” dedi.

Rocher’e göre bu sızıntılarda kullanıcıların isimlerinden konum bilgilerine, ruh sağlığına ilişkin detaylardan iş operasyonlarına kadar çok çeşitli özel veri açığa çıkabiliyor.

"Bir kez internete sızan bu konuşmalar, orada sonsuza kadar kalır."

Grok'u geliştiren xAI'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.