Grok'un "beyaz soykırım" yanıtları gündem oldu

Elon Musk'ın sohbet botu Grok’un “Güney Afrika’daki beyaz soykırımı” konusunu sık sık gündeme getirmesi, sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı kullanıcılar, çizgi filmler ya da beyzbol maaşları gibi alakasız sorular sormalarına rağmen, sohbet robotunun sürekli olarak bu konuyla ilgili yanıtlar verdiğini belirterek ekran görüntüleri paylaşmıştı.

Tartışmalar büyürken, Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, bu durumun “yetkisiz bir değişiklik” sonucu yaşandığını belirtti.



Şirket, değişikliğin xAI’nin iç politikalarını ve değerlerini ihlal ettiğini vurgularken, “Grok’un şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak için gerekli adımları atıyoruz” dedi.



Açıklamaya göre, Grok’un nasıl çalıştığını ve insanlarla nasıl iletişim kurduğunu gösteren sistem istemleri, GitHub üzerinden kamuya açık bir şekilde paylaşılacak. Böylece kullanıcılar, sistemde yapılan tüm değişiklikleri takip edebilecek.