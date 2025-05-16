Grok'un "beyaz soykırım" yanıtları gündem oldu
Elon Musk'ın geliştirdiği sohbet botu Grok'un alakasız sorulara "beyaz soykırım'lı yanıtlar vermesinin ardından şirket açıklama yaptı.
Elon Musk'ın sohbet botu Grok’un “Güney Afrika’daki beyaz soykırımı” konusunu sık sık gündeme getirmesi, sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı kullanıcılar, çizgi filmler ya da beyzbol maaşları gibi alakasız sorular sormalarına rağmen, sohbet robotunun sürekli olarak bu konuyla ilgili yanıtlar verdiğini belirterek ekran görüntüleri paylaşmıştı.
Tartışmalar büyürken, Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, bu durumun “yetkisiz bir değişiklik” sonucu yaşandığını belirtti.
Şirket, değişikliğin xAI’nin iç politikalarını ve değerlerini ihlal ettiğini vurgularken, “Grok’un şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak için gerekli adımları atıyoruz” dedi.
Açıklamaya göre, Grok’un nasıl çalıştığını ve insanlarla nasıl iletişim kurduğunu gösteren sistem istemleri, GitHub üzerinden kamuya açık bir şekilde paylaşılacak. Böylece kullanıcılar, sistemde yapılan tüm değişiklikleri takip edebilecek.
"AMACIM AKLA DAYALI YANIT VERMEK"
xAI ayrıca, sistem istemlerinde çalışanlar tarafından yapılabilecek yetkisiz müdahalelere karşı “ek kontroller ve güvenlik önlemleri” uygulayacak. Şirket, Grok’un verdiği yanıtların izlenmesi için 7/24 çalışan özel bir ekip de kuracağını duyurdu.
Tartışmalı içerikler üzerine Grok’un yanıtları da değiştirildi. Sohbet robotu, artık şu ifadeleri kullanıyor:
“Hayır, ‘beyaz soykırımı’ ya da benzeri komplo teorileriyle ilgili herhangi bir zararlı ideolojiyi desteklemek üzere programlanmadım. Amacım, akla ve kanıta dayalı, gerçek, faydalı ve güvenli yanıtlar sunmaktır.”
Grok’un daha önce verdiği yanıtlar, bazı kullanıcılar tarafından “birilerinin sohbet robotunu bu yönde programladığı” şeklinde yorumlanmış, xAI ise bu iddialar üzerine iç soruşturma başlattığını açıklamıştı.
Gelişmelerin ardından, OpenAI CEO’su Sam Altman da Elon Musk’a gönderme yapan alaycı bir paylaşımda bulunarak, “Eminim xAI yakında tam ve şeffaf bir açıklama yapacaktır,” demişti.
xAI’nin açıklaması, Altman’ın bu sözlerinin ardından geldi. Şimdi gözler, şirketin Grok üzerindeki denetim süreçlerinde nasıl bir değişiklik yapacağında.
- Etiketler :
- Haberler -
- Grok
- Elon Musk
- Irkçılık