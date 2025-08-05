Grok’un “yaramaz modu” yayında: Çıplaklık içeren videolar üretti

Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI, Grok adlı sohbet botuna entegre edilen yeni bir özellik olan “Grok Imagine” aracını tanıttı.



iOS ve Android uygulamalarında yalnızca Premium+ ve Heavy abonelere sunulan bu yeni araç, kullanıcıların yazılı komutlardan görsel ve kısa video içerikleri üretmesine olanak tanıyor.



Ancak asıl dikkat çeken özellik, “spicy mode” (yaramaz mod) adı verilen, kısmen çıplaklık içeren yetişkin içerikleri oluşturabilen bir seçeneğin aktif hale getirilmesi.



GROK IMAGINE NEDİR?



Grok Imagine, kullanıcıların metin halindeki tariflerden görseller ve sesli kısa videolar üretmesini sağlayan bir yapay zeka aracı. Kullanıcılar, bir metin yazarak ya da görsel yükleyerek içerik üretimini başlatabiliyor.

Üstelik farklı stillerde videolar oluşturulabiliyor: Normal, Eğlenceli, Özel ve Spicy.



Bu teknoloji; Google’ın Veo 3, OpenAI’ın Sora ve Midjourney’in yeni video üretim aracı gibi benzer sistemlere rakip olarak konumlanıyor.



YARAMAZ MOD



TechCrunch tarafından yapılan testlere göre, Grok Imagine’in “spicy mode” özelliği, kısmen çıplaklık içeren görseller üretebiliyor. Her ne kadar içerik denetimi nedeniyle bazı görseller bulanıklaştırılsa da sistemin sınırlarını zorlayan bazı taleplerin yarı çıplak sonuçlar verdiği belirtildi.



xAI çalışanlarından Mati Roy, kısa süre içinde sildiği bir gönderisinde bu özelliğin “çıplaklık içerebildiğini” açıkça ifade etti. Bu da, şirketin NSFW içerikleri özellikle dahil ettiğini ve bunu bir pazarlama stratejisi olarak kullandığını gösteriyor.



İngilizce açılımıyla “not safe for work” (NSFW) kabaca “işyerinde açmayın” anlamına geliyor. Bu tür uyarılar genelde rahatsız edici ve cinsellik içeren görüntülere konuyor.



GÜVENLİK VE ETİK TARTIŞMALARI



Bu hamleyle şirket, sektördeki rakiplerinin tersine katı filtrelerden kaçınıldığını ve daha özgür bir üretim alanı yaratıldığını savunuyor.



Ancak bu durum, etik ve güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle ünlü kişilerin yüzleriyle derin sahte (deepfake) içerikler oluşturma potansiyeli, tehlikeli bir eğilim olarak değerlendiriliyor.



Geçmişte de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Örneğin Grok 3 modelinin 8 Temmuz’da antisemitik ifadeler üretmesi sonrası ülkeler ayağa kalkmıştı.



BAŞARILI MI?



İlk test sonuçlarına göre, Grok Imagine hızlı ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Ancak uzmanlara göre görsel kalitesi konusunda hâlâ eksiklikler var. Özellikle insan yüzleri çoğu zaman gerçek dışı hissi veriyor.



MUSK’IN AMACI NE?



Winbuzzer’a göre Grok Imagine, sadece yeni bir araç değil, Musk’ın X’i (eski adıyla Twitter) yapay zeka tabanlı çok amaçlı bir platforma dönüştürme planının bir parçası. Bu strateji, Grok’un yalnızca ücretli kullanıcılara sunulmasıyla da destekleniyor.



Ayrıca Musk, 2016’da kapatılan Vine platformunun arşivini geri getireceğini açıkladı. Bu eski kısa video hazinesini yeni yapay zeka araçlarına eğitim verisi olarak kullanmayı amaçlıyor olabilir.



Uzmanlar, bunun “viral içerik üretimini” tetikleyecek büyük bir veri avantajı olduğunu belirtiyor.



RİSKLİ AMA HESAPLI



Musk’ın bu stratejisi, onu filtrelenmemiş, sınır tanımayan bir yapay zeka vizyonuyla rakiplerinden ayırıyor. Ancak bu özgürlük anlayışı, platformun regülasyonlarla karşı karşıya kalmasına, reklam verenlerin uzaklaşmasına ve kamuoyunun güvenini kaybetmesine neden olabilir.



Ayrıca kısa süre önce yapılan bir deneyde Grok 4’ün güvenlik duvarının yalnızca 48 saat içinde kırılabileceği ortaya çıkmıştı. Bu da Grok Imagine’in güvenlik sınırlarının ne kadar dayanıklı olduğu konusunda şüpheler doğuruyor.