Grönland'da bir yılda korkutan buzul erimesi

Seller, aşırı sıcaklar ve orman yangınları küresel ısınmanın etkilerini giderek artıyor.



Yeni araştırmalar Grönland'da eşi benzeri görülmemiş buzul kaybı yaşandığını ortaya koydu.



Buzul erimesindeki bir önceki rekor yüzde 15 oranında aşıldı.



Uydulardan elde edilen veriler tam bir yıl içerisinde Grönland'ın 586 milyar ton yani 532 trilyon litre buz kaybettiğini gösterdi.



Bu sayılar, 2012'den bu yana çok büyük bir artış olduğuna işaret ediyor.



Bölgede 1990'lara kıyasla yedi kat fazla buzul kaybı yaşandı.



Bilim insanları, devam eden karbon salımının Grönland'da aşırı erimelere yol açtığına dikkat çekti.



Son 30 yılda Grönland'daki buzulların erimesiyle küresel çapta deniz seviyeleri de giderek yükseldi.



25 MİLYONUN YAŞAM ALANLARI SU ALTINDA KALACAK



Uzmanlara göre Grönland'daki buzul kayıpları mevcut şekilde devam ederse, bu yüzyılın sonuna kadar her yıl 25 milyon kişinin yaşam alanları su altında kalacak.

