GTA 6, 2026'ya ertelenecek mi?

Oyunseverler Rockstar Games'in gözbebeği GTA 6'nın çıkışının 2026'ya ertelendiği yönünde çıkan haberlerin ardından oyunun ne zaman çıkış yapacağını merak ediyordu. Bloomberg'in haberine göre, GTA 6'nın ertelenmeyeceği ve planlandığı gibi 2025 yılının Sonbaharında çıkış yapacağı kaydedildi.

GTA 6, 2026'ya ertelenecek mi?

Rockstar Games'in Ocak ayında resmi fragmanını yayınladığı ve oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bazı kaynaklar Rockstar Games çalışanlarını kaynak göstererek GTA 6'nın çıkışının 2026'ya erteleneceğini öne sürüyordu.

Bloomberg'den Jason Schreir'in haberine göre, GTA 6'nın çıkışının 2026'ya ertelenmediği ve çıkan söylentilere rağmen planlandığı gibi 2025 Sonbaharında piyasaya sürülmesinin beklendiği kaydedildi. 

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