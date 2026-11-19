GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı
19.11.2026 05:57
Hayranları, Türkiye'de erişime açılmasıyla birlikte oyun kafelere giderek yıllardır yolunu gözledikleri GTA 6'yı oynadı.
Oyun dünyasının yıllardır beklediği gün geldi. Dünyanın dört bir yanında kademeli olarak piyasaya sürülen GTA 6, Türkiye'de gece yarısı itibarıyla erişime açıldı.
Oyunseverlerin 13 yıllık bekleyişi sona erdi. Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI'yı ( GTA 6 ), dünyanın dört bir yanında, ülkelerin yerel saatlerine göre kademeli olarak oynanabilir hale gelmeye başladı.
Hayranları , Türkiye'de erişime açılmasıyla birlikte oyun kafelere giderek yıllardır yolunu gözledikleri GTA 6'yı oynadı.
Aşırı yüklenmeyle birlikte PlayStation Network'te (PSN) teknik sorun yaşandığına ilişkin şikayetler de arttı. GamesRadar+ tarafından aktarılan bilgilere göre, özellikle Avrupa'daki PlayStation 5 kullanıcıları oyun kodlarını etkinleştirme, PlayStation Store'a erişme ve GTA 6'yı indirme işlemlerinde çeşitli hatalarla karşılaştı.
4 büyükler sosyal medya hesaplarından GTA 6 paylaşımları yaptı.
4 BÜYÜKLER DE AKIMA KATILDI
13 yıl aranın ardından gelen serinin yeni oyunu çıkış gününde milyonları etkisi altına alırken aradan geçen süredeki değişimler de sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Türk futbolunun 4 büyükleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla akıma ayak uydurdu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, futbolcularının GTA 5 ile GTA 6 çıktığı günkü fotoğraflarından bir derleme yayımlayarak akıma katıldı. Galatasaray ise 2013'ten günümüze, şampiyonluk sayılarındaki değişimi takipçileriyle paylaştı.
Trabzonspor da GTA 6 çılgınlığına videolu bir paylaşımla katıldı. Karadeniz temsilcisi'nin 'GTA 61' ismiyle paylaştığı videoda bordo-mavili futbolcular, oyunun geçtiği Miami'yi temsil eden Vice City şehrine yapay zekayla dahil edildi.
Dunyanın dört bir yanını GTA çılgınlığı sardı.
3 MİLYAR DOLARI AŞACAK
2013'te piyasaya çıkan GTA 5'in devamı niteliğindeki yapımın maliyetinin 1 ila 1,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Oyun, daha piyasaya çıkmadan 17 milyonun üzerinde ön satışa ulaştığı belirtildi. Yoğun ilgi, oyun sektörünü de hareketlendirdi. Yayıncı şirket Take-Two'nun hisseleri borsada yüzde 8'den fazla değer kazandı. Ancak çıkış öncesinde PlayStation ağında erişim sorunlarının yaşandığı bildirildi. GTA 6'nın satış gelirlerinin yıl sonuna kadar 3 milyar doları aşacağı öngörülüyor.