4 BÜYÜKLER DE AKIMA KATILDI

13 yıl aranın ardından gelen serinin yeni oyunu çıkış gününde milyonları etkisi altına alırken aradan geçen süredeki değişimler de sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Türk futbolunun 4 büyükleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla akıma ayak uydurdu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, futbolcularının GTA 5 ile GTA 6 çıktığı günkü fotoğraflarından bir derleme yayımlayarak akıma katıldı. Galatasaray ise 2013'ten günümüze, şampiyonluk sayılarındaki değişimi takipçileriyle paylaştı.

Trabzonspor da GTA 6 çılgınlığına videolu bir paylaşımla katıldı. Karadeniz temsilcisi'nin 'GTA 61' ismiyle paylaştığı videoda bordo-mavili futbolcular, oyunun geçtiği Miami'yi temsil eden Vice City şehrine yapay zekayla dahil edildi.