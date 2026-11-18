Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6 ), ilk olarak Yeni Zelanda'da oyuncularla buluşurken, PlayStation Network'te (PSN) teknik sorun yaşandığına ilişkin şikayetler arttı.

GamesRadar+ tarafından aktarılan bilgilere göre, özellikle Avrupa'daki PlayStation 5 kullanıcıları oyun kodlarını etkinleştirme, PlayStation Store'a erişme ve GTA 6'yı indirme işlemlerinde çeşitli hatalarla karşılaştı.

PLAYSTATION NETWORK ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞ

İnternet hizmetlerindeki kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, 18 Kasım'da ABD Doğu Yakası saatiyle 13.00 (TSİ 21.00) civarında PlayStation Network'e ilişkin kullanıcı şikayetlerinde belirgin bir artış yaşandı.

Şikayetler, GTA 6'nın farklı ülkelerde kademeli olarak erişime açıldığı ve oyuncuların oyunu indirmeye başladığı saatlere denk geldi.

GamesRadar+ bünyesinde çalışan İngiltere merkezli bazı editörler de oyun kodlarını kullanırken ve GTA 6 sürümlerini yükseltmeye çalışırken sorun yaşadıklarını bildirdi.

BAZI OYUNCULAR İNDİRME SORUNU YAŞADI

ResetEra forumunda Fransa, İngiltere ve çevre ülkelerde yaşadıklarını belirten kullanıcılar, PlayStation Store'un yavaş çalıştığını ve GTA 6 indirmelerinin zaman zaman durduğunu aktardı.

Bazı oyuncular, işlemleri birkaç kez tekrarladıktan sonra indirme ve kod etkinleştirme sorunlarını aşabildiklerini söyledi.

Kullanıcılardan gelen şikayetlere rağmen Sony'nin resmi PlayStation Network durum sayfasında, haberin hazırlandığı sırada Kuzey Amerika ve İngiltere'deki tüm hizmetlerin normal çalıştığı bilgisi yer aldı.

Bu durum, yaşanan aksaklıkların tüm kullanıcıları etkileyen genel bir kesintiden ziyade sınırlı veya bölgesel teknik sorunlar olabileceğine işaret ediyor.

Sorunların GTA 6'nın çıkışıyla birlikte artan kullanıcı yoğunluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise henüz kesinlik kazanmadı.

GTA 6 KADEMELİ OLARAK ERİŞİME AÇILIYOR

Rockstar Games'in 13 yıl aradan sonra piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu, 18 Kasım'da ilk olarak Yeni Zelanda'da erişime açıldı.

Oyun, diğer ülkelerde de yerel saatle gece yarısından itibaren kademeli olarak oyuncularla buluşuyor.

GTA 6'nın çıkışı öncesinde başlayan ön yükleme süreci, oyunculara oyunu önceden indirerek erişime açıldığı anda oynamaya başlama imkânı sağlıyor.

Bununla birlikte, milyonlarca oyuncunun aynı dönemde PlayStation Network hizmetlerine yönelmesinin sunucularda yoğunluğa neden olabileceği değerlendiriliyor.

Sony'den yaşanan kullanıcı şikayetlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.