GTA 6 için geri sayım başladı: İndirmeye açılıyor

Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6 ) için geri sayım başladı. ABD merkezli oyun geliştiricisi Rockstar Games, 19 Kasım'da piyasaya sürülecek oyunun 10 Kasım Salı gününden itibaren ön indirmeye açılacağını duyurdu.

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için geliştirilen oyunu ön sipariş veren kullanıcılar, çıkış tarihinden önce cihazlarına indirebilecek. Ancak oyunun oynanabilmesi için 19 Kasım'ı beklemek gerekecek.

TAM 212 GB YER KAPLAYACAK

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6'nın ön indirmesi, kullanılan konsola bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirecek.

Bu büyüklük, oyunu depolama alanı bakımından sektörün en kapsamlı yapımlarından biri haline getiriyor.

İndirme işleminin internet bağlantısının hızına bağlı olarak yaklaşık bir saatten birkaç saate kadar sürebileceği belirtiliyor.

Rockstar Games'in oyunu çıkışından dokuz gün önce indirmeye açması, milyonlarca oyuncunun aynı anda sunuculara yüklenmesinden kaynaklanabilecek teknik sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.

PlayStation 5 kullanıcıları 10 Kasım'da kendi yerel saatlerine göre gece yarısından itibaren ön indirme yapabilecek. Xbox Series X/S kullanıcıları için ise ön indirme dünya genelinde aynı anda başlayacak.

8 MİLYON ÖN SİPARİŞ İDDİASI

GTA 6'nın piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala ön sipariş rakamları da dikkat çekiyor.

Piyasa analiz şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre oyun, çıkışına yaklaşık iki hafta kala 8 milyona yakın ön sipariş aldı.

Sektör uzmanları, GTA 6'nın elde edeceği gelir bakımından eğlence sektörünün bugüne kadarki en büyük ürün lansmanı olabileceğini değerlendiriyor.

GTA 6'NIN FİYATI NE KADAR?

GTA 6'nın Avrupa'daki standart sürümü 79,99 eurodan satışa sunuluyor.

Yeni araçlar, silahlar ve çeşitli oyun içi avantajlar içeren Ultimate Edition sürümünün fiyatı ise 99,99 euro olarak belirlendi.

Oyunun fiziksel kutulu sürümünü tercih eden kullanıcılar, 12 Kasım'dan itibaren ürünlerini mağazalardan teslim alabilecek.

Ancak fiziksel sürümün kutusunda oyun diski bulunmayacak. Bunun yerine oyunun dijital olarak indirilmesini sağlayan bir kod yer alacak.

13 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERİYOR

GTA 6, serinin bir önceki ana oyunu Grand Theft Auto V'in piyasaya sürülmesinden 13 yıl sonra oyuncularla buluşacak.

İlk kez 1997 yılında yayımlanan Grand Theft Auto serisi, bugüne kadar dünya genelinde 475 milyondan fazla satışa ulaştı.

Serinin 2013 yılında piyasaya çıkan beşinci oyunu GTA 5 ise yayıncı şirket Take-Two Interactive'in verilerine göre 230 milyonun üzerinde kopya sattı.

Oyun dünyasının en başarılı yapımları arasında gösterilen GTA 5'in ardından piyasaya sürülecek GTA 6'nın, satış ve gelir bakımından yeni rekorlar kırması bekleniyor.

Yeni oyun, kurgusal Leonida eyaletinde yer alan Vice City'de geçecek. Hikayenin merkezinde ise Jason ve Lucia adlı iki karakter bulunacak.