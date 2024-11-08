GTA 6 ne zaman, 2025 yılında mı çıkacak? Oyunseverlerin gözü o tarihe çevrildi
Grand Theft Auto (GTA) 6'nın ne zaman çıkacağı tüm oyunseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Önce Playstation 5 daha sonra ise PC versiyonlarının piyasaya sürüleceği GTA 6, bugüne kadarki en büyük haritaya sahip olacak. Çıkardığı tüm serileriyle oyun piyasasında büyük heyecan yaratan GTA'nın 6. versiyonu öncesinde, çıkış tarihi sorgulanıyor. Peki, GTA 6 ne zaman, 2025 yılında mı çıkacak?
GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Rockstar Games tarafından piyasaya sürülecek olan GTA 6'yı milyonlarca oyuncu bekliyor. Peki, GTA 6 ne zaman, 2025 yılında mı çıkacak?
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor.
GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.
TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK HARİTASI
Şu ana kadarki GTA serilerinin en büyük haritasına sahip olması beklenen oyunda, son dönemlerde ortaya çıkan grafik teknolojilerinin de kullanılması bekleniyor.
PC VERSİYONU DAHA SONRA MI ÇIKACAK?
Rockstar Games'in oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya süreceği ve PC versiyonunun ise daha sonra çıkacağı iddia ediliyor.
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