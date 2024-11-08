GTA 6 ne zaman, 2025 yılında mı çıkacak? Oyunseverlerin gözü o tarihe çevrildi

GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Rockstar Games tarafından piyasaya sürülecek olan GTA 6'yı milyonlarca oyuncu bekliyor. Peki, GTA 6 ne zaman, 2025 yılında mı çıkacak?



GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor.



GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

