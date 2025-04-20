GTA 6 ne zaman çıkacak? Gözler 2025 Sonbahar'a çevrildi

Rockstar Games, 2023 sonunda yaptığı açıklamayla GTA VI üzerinde çalışıldığını resmen duyurdu. Bununla birlikte yayınlanan ilk tanıtım videosu, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı. Fragmanda, oyunun Vice City esintileri taşıyan modern bir şehirde geçeceği görülüyor. Ayrıca, ana karakterler olarak bir kadın-erkek ikilisi yer alıyor ki bu da seride bir ilk olacak. GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? Rockstar, oyunun kesin çıkış tarihini henüz net olarak açıklamasa da, şirketin ana yatırımcısı Take-Two Interactive'in mali raporlarına göre GTA 6’nın 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Özellikle 2025'in ilkbahar veya sonbahar aylarında çıkması olası görünüyor. Bu tarih aralığı, hem finansal planlamalar hem de geliştirme süreciyle uyumlu gözüküyor.

GTA 6 İLK HANGİ PLATFORMLARA GELECEK?



İlk etapta oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacağı kesinleşmiş durumda. PC sürümü için ise henüz bir tarih verilmiş değil. Ancak önceki oyunlarda olduğu gibi, PC versiyonunun konsollardan birkaç ay sonra çıkması muhtemel görünüyor.



OYUN FLORİDA'NIN LEONİDA EYALETİNDE GEÇECEK



Florida'dan esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde geçen hikâye, suç ikilisi Lucia ve ortağını takip edecek.



Yeni oyun motoruyla geliştirilen GTA 6, hem grafiksel hem de oynanış açısından devrim niteliğinde yenilikler sunacak. Açık dünya dinamikleri, yapay zekâ, karakter animasyonları ve etkileşimli çevreler bakımından büyük ilerlemeler vaat ediliyor. Ayrıca çok oyunculu (GTA Online) modunun da ciddi yeniliklerle gelmesi bekleniyor.