GTA 6 ne zaman çıkacak? Milyonlarca oyunseverin beklediği tarih
Milyonlarca oyunseverin sabırsızlıkla beklediği GTA 6 resmi adıyla Grand Theft Auto VI, uzun süredir dedikoduların ve söylentilerin odağında. Oyun dünyasının efsane serisi Grand Theft Auto, uzun bir aradan sonra yeni halkasıyla geri dönmeye hazırlanıyor. GTA 6, duyurulduğu ilk günden bu yana hem fragmanlarıyla hem de sızan detaylarıyla oyunseverlerin gündeminden düşmüyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte son bilgiler, beklentiler ve öne çıkan detaylar…
GTA 6 çıkış tarihi milyonlarca oyunseverin merakla beklediği tarihler arasında yer alıyor. Rockstar’ın açıklamalarına göre yeni oyun, bugüne kadar geliştirdikleri en büyük açık dünya projesi olacak. Oyun dünyası bu çıkışı “yeni nesil oyun çağının başlangıcı” olarak görüyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games tarafından yapılan duyuruyla birlikte GTA 6'nın 2025 yılında çıkmayacağı resmen doğruladı. Merakla beklenen oyunun yeni çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi.
VİCE CİTY GERİ DÖNÜYOR
Serinin hayranlarını en çok heyecanlandıran detaylardan biri, GTA 6’nın Vice City atmosferini modern bir teknolojiyle geri getirecek olması. Yani 80’lerin efsane şehri, bu kez neon ışıklarla değil; gelişmiş yapay zekâ, geniş harita ve dinamik şehir yaşamı ile karşımıza çıkacak.
Ayrıca sızan bilgiler, oyunda iki ana karakter olacağını ve hikâyenin hem suç dünyasını hem de kişisel dramları derinlemesine işleyeceğini gösteriyor.
HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?
GTA 6, çıkış döneminde PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına özel olarak sunulacak. PC sürümünün ise, tıpkı GTA 5’te olduğu gibi daha sonraki aylarda çıkması bekleniyor.
Rockstar, yüksek donanım gücü gerektiren bu yeni oyun motoruyla birlikte gerçek zamanlı yansımalar, daha akıllı NPC davranışları ve çok daha canlı şehir ortamları vaat ediyor.
