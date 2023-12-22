GTA 6 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?

Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6'nın resmi tanıtım videosu yapımcı şirket Rockstar Games tarafından YouTube'da yayınlandı.

Fragman 24 saat içerisinde 100 milyon izlenmeye ulaşarak en çok izlenen oyun tanıtım videosu olmayı başardı.

Öte yandan GTA 6'nın ilk olarak PlayStation ve Xbox konsolu için çıkış yapacağı, bilgisayar versiyonunun ise oyuncularla 1 yıl gecikmeli buluşacağı kaydedildi.

İLK RESMİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

GTA 6, PlayStation tarafından 2024 ve sonrası için "En Çok Beklenen Oyun" ödülüne sahip oldu. Böylelikle oyun henüz çıkış yapmadan ödülleri toplamaya başladı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in yayınladığı resmi tanıtımda GTA 6'nın 2025 yılında çıkış yapacağı duyuruldu.

Ancak yapımcı şirket net bir açıklama yapmadığı için şu anda oyunun 2025'in hangi ayında çıkış yapabileceğini söylemek pek mümkün değil.

İŞTE GTA 6'NIN YAYINLANAN RESMİ FRAGMANI