GTA 6 ne zaman çıkacak? Oyunseverlerin gözü bu tarihte

GTA 6'nın ne zaman çıkacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2025'in son çeyreğinde çıkması planlanan GTA 6'nın ilk önce Playstation 5'te daha sonra ise PC versiyonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?



GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor.



GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

