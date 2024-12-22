GTA 6 ne zaman çıkacak? Oyunseverlerin gözü bu tarihte
Grand Theft Auto (GTA) 6 çıkış tarihi, milyonlarca oyunsever tarafından merakla bekleniyor. Rockstar Games'in çıkardığı GTA serileri arasında en büyük haritasına sahip olması beklenen oyunda, son dönemlerde ortaya çıkan grafik teknolojilerinin de kullanılması bekleniyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?
GTA 6'nın ne zaman çıkacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2025'in son çeyreğinde çıkması planlanan GTA 6'nın ilk önce Playstation 5'te daha sonra ise PC versiyonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor.
GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.
TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK HARİTASI
Şu ana kadarki GTA serilerinin en büyük haritasına sahip olması beklenen oyunda, son dönemlerde ortaya çıkan grafik teknolojilerinin de kullanılması bekleniyor.
PC VERSİYONU DAHA SONRA MI ÇIKACAK?
Rockstar Games'in oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya süreceği ve PC versiyonunun ise daha sonra çıkacağı iddia ediliyor.
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