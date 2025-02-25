GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games tarih verdi

Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games tarafından geliştirilmekte olan bir aksiyon-macera oyunudur. Grand Theft Auto V'in (2013) ardından sekizinci ana Grand Theft Auto oyunu ve genel olarak on yedinci oyunu olacaktır.



GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Yıllarca süren spekülasyon ve sızıntıların ardından Rockstar, Şubat 2022'de oyunun geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı.



Bitmemiş versiyonlardan görüntüler, gazetecilerin video oyun endüstrisi tarihindeki en büyük sızıntılardan biri olarak tanımladıkları Eylül ayında çevrimiçi olarak sızdırıldı.



Oyun 5 Aralık 2023'te ilk fragmanla resmen duyuruldu, 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmesi planlanıyor.



OYUN FLORİDA'NIN LEONİDA EYALETİNDE GEÇECEK



Florida'dan esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde geçen hikâye, suç ikilisi Lucia ve ortağını takip edecek.