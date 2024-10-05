GTA 6 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Oyunseverlerin gözü o tarihte

GTA 6'nın ne zaman çıkacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her serisiyle oyunseverlere adeta bilgisayarların başına bağlayan GTA'nın 6. serisi için geri sayım başladı. İşte GTA 6 çıkış tarihiyle ilgili son bilgiler.



GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor.



GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

