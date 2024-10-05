GTA 6 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Oyunseverlerin gözü o tarihte

Grand Theft Auto (GTA) 6 çıkış tarihi tüm oyunseverler tarafından merakla bekleniyor. Her oyununda farklı bir karakteri önplana çıkaran GTA'nın 6. serisinde ise bugüne kadarki en büyük haritaya sahip olması ve son grafik teknolojilerinin kullanılması bekleniyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

GTA 6 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Oyunseverlerin gözü o tarihte

GTA 6'nın ne zaman çıkacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her serisiyle oyunseverlere adeta bilgisayarların başına bağlayan GTA'nın 6. serisi için geri sayım başladı. İşte GTA 6 çıkış tarihiyle ilgili son bilgiler.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor.

GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Oyunseverlerin gözü o tarihte - 1

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK HARİTASI

Şu ana kadarki GTA serilerinin en büyük haritasına sahip olması beklenen oyunda, son dönemlerde ortaya çıkan grafik teknolojilerinin de kullanılması bekleniyor.

PC VERSİYONU DAHA SONRA MI ÇIKACAK?

Rockstar Games'in oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya süreceği ve PC versiyonunun ise daha sonra çıkacağı iddia ediliyor.

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