GTA 6 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Oyunseverlerin gözü o tarihte
Grand Theft Auto (GTA) 6 çıkış tarihi tüm oyunseverler tarafından merakla bekleniyor. Her oyununda farklı bir karakteri önplana çıkaran GTA'nın 6. serisinde ise bugüne kadarki en büyük haritaya sahip olması ve son grafik teknolojilerinin kullanılması bekleniyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?
GTA 6'nın ne zaman çıkacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her serisiyle oyunseverlere adeta bilgisayarların başına bağlayan GTA'nın 6. serisi için geri sayım başladı. İşte GTA 6 çıkış tarihiyle ilgili son bilgiler.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor.
GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.
TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK HARİTASI
Şu ana kadarki GTA serilerinin en büyük haritasına sahip olması beklenen oyunda, son dönemlerde ortaya çıkan grafik teknolojilerinin de kullanılması bekleniyor.
PC VERSİYONU DAHA SONRA MI ÇIKACAK?
Rockstar Games'in oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya süreceği ve PC versiyonunun ise daha sonra çıkacağı iddia ediliyor.
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