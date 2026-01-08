GTA 6 yine ertelendi. Oyunseverler merakla bekliyor

GTA oyun serisi oyunseverler için her zaman efsane olarak yer alıyor. Her yaştan oyuncunun severek oynadığı, aksiyon ve otomobil kullanmanın verdiği hazla birlikte görevlerin tamamlandığı GTA'nın son serisi GTA 6 için yeniden erteleme olduğu öne sürülüyor.

2025 yılının sonlarında çıkması beklenen GTA 6'nın Mayıs 2026 ya da Kasım 2026'da satışa çıkacağına dair beklentiler de muallakta kaldı.

OYUNA YENİ İÇERİKLER EKLENİYOR, ÇIKARILIYOR

GTA 6'ya yeni içerikler ekleniyor, memnun kalınmayan bölümler çıkarılıyor. Oyundaki hataların düzeltme aşamasına henüz geçilmedi.

MÜKEMMELLİKTEN TAVİZ VERİLMEYECEK

Rockstar, GTA severler için mükemmeliyetten ödün vermeden çalışmalarına devam ediyor. Kusurlu bir oyunu satışa sunmaktansa Rockstar süreci geciktirerek temiz iş ortaya çıkarmak istiyor.