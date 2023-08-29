GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu! (GTA 6 ne zaman çıkacak?)

Rockstar Games'in rekor satışlar yapan Grand Theft Auto serisinin yeni versiyonu kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu.

İNGİLTERE'DE GENÇ HACKER OYUN İÇİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRMIŞTI



Oyunun henüz geliştirilme aşamasında olduğunu İngiltere'de yaşayan Aron Kurtaj isimli genç hacker sayesinde öğrenmiştik.



Kurtaj oyunun içinden birçok görüntü sızdırmış tüm bunların ardından mahkeme tarafından suçlu bulunarak ceza evine gönderilmişti.

CEO ÇIKIŞ TARİHİNİ VERDİ



Ancak, Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'in geçtiğimiz günlerde CNBC'ye verdiği bir röportajda GTA VI'nın çıkış tarihiyle ilgili bir bilgilendirme yaptı.



Zelnick, Oyunun kesin çıkış tarihi sorulduğunda 2025 mali yılında, yani 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Belirtilen tarih aralığında oyunun çıkış yapmasının beklendiği vurgulandı. Ancak bir erteleme yapılıp yapılmayacağının garantisi bulunmuyor.

Rockstar'ın son büyük sürümleri olan GTA V ve Red Dead Redemption 2'ye dayanarak, GTA VI sonbaharda piyasaya sürülebilir.

