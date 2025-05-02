GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi

Ünlü oyun serisi Grand Theft Auto'nun merakla beklenen yeni bölümü GTA VI'nın çıkış tarihi ertelendi.

Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive, oyunu 2025 sonbaharında çıkacağını duyurmuştu.

Variety‘nin haberine göre, şirket oyunu 26 Mayıs 2026’da piyasa süreceğini duyurdu.



“Beklediğinizden daha geç olduğu için çok üzgünüz. Yeni Grand Theft Auto’ya duyulan ilgi ve heyecan tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu bitirmek için çalışırken gösterdiğiniz sabır ve desteğiniz için teşekkür ederiz.



Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmak oldu ve Grand Theft Auto 6 da bunun bir istisnası değil. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.”