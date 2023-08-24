GTA 6'nın görüntülerini sızdıran genç hacker mahkemede suçlu bulundu

OTİZM HASTASI HACKER



Otizm hastası olan Kurtaj'ın psikiyatristler tarafından yargılanmaya uygun olmadığı değerlendirildiğinden, jüriden suçlu ya da suçsuz kararı vermek yerine eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini tespit etmesi istenmiştir.



SUNUCU VERİLERİ İÇİN 4 MİLYON DOLAR FİDYE TALEP ETTİ



Kurtaj daha önce de 2021 yılında İngiltere'nin en büyük geniş bant sağlayıcısı BT Group ve mobil operatörü EE'yi hackleyip şantaj yaparak 4 milyon dolar fidye talep etmiş, aksi takdirde sunuculardaki verileri sileceğini söylemişti.



Şubat 2022'de ünlü teknoloji devi Nvidia'yı hackleyerek yaklaşık 1 terabayt hassas veriyi aldı, yaklaşık 80 gigabaytını yayınladı ve geri kalanını yayınlamakla tehdit etti.



Savcılar, Kurtaj'ın ve yasal nedenlerle adı açıklanmayan ve davası Kurtaj'ınkiyle birlikte görülen 17 yaşındaki bir çocuğun Lapsus'un "kilit oyuncuları" olduğunu söyledi.



12 SUÇ İŞLEDİĞİNE KARAR VERİLDİ



Mahkemede jüri, Kurtaj'ın üç şantaj, iki dolandırıcılık ve Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası kapsamındaki altı suçlama dahil olmak üzere 12 suç işlediğine karar verdi.



2022 yılında polis tarafından tutuklandıktan birkaç hafta sonra, Londra Polis Departmanı'nın bulut depolama alanının hacklenmesiyle ilgili olarak yöneltilen suçları da kabul etmişti.



Kurtaj tutuklanırken, diğer suç ortağı 17 yaşındaki sanığın kefaletle serbest bırakılması bekleniyor.