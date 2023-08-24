GTA 6'nın görüntülerini sızdıran genç hacker mahkemede suçlu bulundu

Arion Kurtaj isimli bilgisayar korsanı, daha önce işlediği suçlardan dolayı kefaletle serbest bırakıldığı Eylül 2022 ayında tek başına siber suçlar işlemeye başladı.
UBER'E 3 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİRDİ
Savcılar, Revolut'u hedef alarak yaklaşık 5.000 Revolut müşterisinin bilgilerine eriştiğini ve iki gün sonra da Uber'i hedef alarak Uber'e yaklaşık 3 milyon dolar zarar verdiğini söyledi.
GTA 6'YI PAYLAŞMAKLA TEHDİT ETTİ
Kurtaj daha sonra Rockstar Games'i hackledi ve tüm Rockstar personeline gönderdiği bir Slack mesajında şirketin planlanan Grand Theft Auto 6 oyununun kaynak kodunu yayınlamakla tehdit etti.
Southwark Crown Mahkemesi'ndeki jüri üyelerine, Kurtaj'ın hackleyip çevrimiçi bir oyun forumuna yüklediği Grand Theft Auto'nun sızdırılan görüntüleri izletildi.
OTİZM HASTASI HACKER
Otizm hastası olan Kurtaj'ın psikiyatristler tarafından yargılanmaya uygun olmadığı değerlendirildiğinden, jüriden suçlu ya da suçsuz kararı vermek yerine eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini tespit etmesi istenmiştir.
SUNUCU VERİLERİ İÇİN 4 MİLYON DOLAR FİDYE TALEP ETTİ
Kurtaj daha önce de 2021 yılında İngiltere'nin en büyük geniş bant sağlayıcısı BT Group ve mobil operatörü EE'yi hackleyip şantaj yaparak 4 milyon dolar fidye talep etmiş, aksi takdirde sunuculardaki verileri sileceğini söylemişti.
Şubat 2022'de ünlü teknoloji devi Nvidia'yı hackleyerek yaklaşık 1 terabayt hassas veriyi aldı, yaklaşık 80 gigabaytını yayınladı ve geri kalanını yayınlamakla tehdit etti.
Savcılar, Kurtaj'ın ve yasal nedenlerle adı açıklanmayan ve davası Kurtaj'ınkiyle birlikte görülen 17 yaşındaki bir çocuğun Lapsus'un "kilit oyuncuları" olduğunu söyledi.
12 SUÇ İŞLEDİĞİNE KARAR VERİLDİ
Mahkemede jüri, Kurtaj'ın üç şantaj, iki dolandırıcılık ve Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası kapsamındaki altı suçlama dahil olmak üzere 12 suç işlediğine karar verdi.
2022 yılında polis tarafından tutuklandıktan birkaç hafta sonra, Londra Polis Departmanı'nın bulut depolama alanının hacklenmesiyle ilgili olarak yöneltilen suçları da kabul etmişti.
Kurtaj tutuklanırken, diğer suç ortağı 17 yaşındaki sanığın kefaletle serbest bırakılması bekleniyor.
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