GTA 6'nın maliyeti dudak uçuklattı: Tarihin en pahalı eğlence ürünü olacak!

Son sızıntılara göre, GTA 6'nın yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürüldü.

GTA 5 ÇIKIŞ YAPTIKTAN 3 GÜN SONRA 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI



Grand Theft Auto 5 çıkış yaptıktan 3 gün sonra 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmişti.



Buna göre GTA 6'nın çıkış yaptıktan sonra 1 hafta içerisinde 1 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmesi bekleniyor.

TARİHTEKİ EN PAHALI EĞLENCE ÜRÜNÜ OLACAK



Bu, oyunun tarihteki en pahalı eğlence ürünü olacağı anlamına geliyor. Çünkü Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yapım maliyeti 715 milyon dolar ve Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yapım maliyeti 378 milyon dolardı.



Bu bütçe, oyunun geliştirme sürecini ve piyasaya sürüldükten sonra yapılacak reklam ve içerik oluşturma çalışmalarını kapsamaktadır.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Henüz Rockstar Games tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada bir kullanıcı "GTA 6 gelecek yıl geliyor ve Rockstar, muhtemelen bu yılki Oyun Ödülleri sırasında, Kasım veya Aralık aylarında bir tanıtım fragmanı yayınlamayı planlıyor." ifadeleriyle GTA 6'nın çıkış tarihi için bir iddiada bulundu.