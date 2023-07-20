GTA 6'nın maliyeti dudak uçuklattı: Tarihin en pahalı eğlence ürünü olacak!

Son 10 yılın merakla beklenen serisi GTA 6, tarihin en pahalı eğlence ürünü olacağı belirtildi. Rockstar Games'in 2014'ten beri geliştirmeye devam ettiği GTA 6'ya ayrılan bütçe sızdırıldı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, ayrılan bütçe ne kadar? İşte ayrıntılar...

GTA 6'nın maliyeti dudak uçuklattı: Tarihin en pahalı eğlence ürünü olacak!

Son sızıntılara göre, GTA 6'nın yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürüldü.

GTA 5 ÇIKIŞ YAPTIKTAN 3 GÜN SONRA 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Grand Theft Auto 5 çıkış yaptıktan 3 gün sonra 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmişti.

Buna göre GTA 6'nın çıkış yaptıktan sonra 1 hafta içerisinde 1 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmesi bekleniyor.

TARİHTEKİ EN PAHALI EĞLENCE ÜRÜNÜ OLACAK

Bu, oyunun tarihteki en pahalı eğlence ürünü olacağı anlamına geliyor. Çünkü Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yapım maliyeti 715 milyon dolar ve Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yapım maliyeti 378 milyon dolardı.

Bu bütçe, oyunun geliştirme sürecini ve piyasaya sürüldükten sonra yapılacak reklam ve içerik oluşturma çalışmalarını kapsamaktadır.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz Rockstar Games tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada bir kullanıcı "GTA 6 gelecek yıl geliyor ve Rockstar, muhtemelen bu yılki Ödülleri sırasında, Kasım veya Aralık aylarında bir tanıtım fragmanı yayınlamayı planlıyor." ifadeleriyle GTA 6'nın çıkış tarihi için bir iddiada bulundu.

GTA 6'nın maliyeti dudak uçuklattı: Tarihin en pahalı eğlence ürünü olacak! - 1

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