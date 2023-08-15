GTA 6'ya dair bilgi sızıntısı: Bu özellik daha gerçekçi yapacak

GTA 5 tam 10 yıl önce piyasaya sürüldü ve tüm zamanların en popüler açık dünya oyunlarından biri haline geldi.

Serinin sıkı hayranları tarafından uzun zamandır yeni versiyon olacak GTA 6 merakla bekleniyor.

Bugün ise GTA 6 ile ilgili yeni bir bilgi sızdırıldı.



Rockstar açık dünya oyunlarını daha gerçekçi hale getirmek için çok çalışıyor ve yakın tarihli bir rapora göre, oyunun Red Dead Redemption 2'deki gibi dinamik bir saç uzatma sistemine sahip olacağı söyleniyor.



GTA 6 NEWS tarafından yakın zamanda atılan bir tweet'te, GTA6'nın Rockstar'ın diğer popüler oyunu Red Dead Redemption 2'de yer alan dinamik bir saç uzatma sistemine sahip olacağı söylendi.